Володимир Зеленський підписав закон про підвищення податків

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану». Про це йдеться у картці цього законодавчого акту на сторінці Верховної Ради.

Нагадаємо, 10 жовтня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416д щодо збільшення податків.

Основним у законі є збільшення військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5% цього року та наступного; військовий збір у розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи; військовий збір для ФОП-платників єдиного податку 1, 2 і 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати. Встановлення ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ на рівні 25%; щомісячне подання звітності ПДФО (для економічного бронювання) та 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

За словами Шмигаля, 60% видатків держбюджету-2025 припадає на сектор безпеки та оборони, і наступного року на армію витратять понад 2,2 трлн грн, що є значно більшим, ніж бюджет країни мирного часу.

“Після підписання цих законів (також дербюджту на 2025 рік, — ред.) ми отримаємо додатковий ресурс для закупівлі зброї та амуніції та виплату заробітних плат Сил безпеки й оборони”, — зазначив прем’єр-міністр.

Закон набере чинності після публікації в офіційному виданні парламенту – газеті «Голос України».

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Укрінформ

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