Новини

Володимир Єрмоленко та Тетяна Огаркова в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

21 Жовтня 2025 4

Varosh запрошує 9 листопада на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із Володимиром Єрмоленком та Тетяною Огарковою — відомими філософами, публіцистами та авторами подкасту “Культ. Подкаст про культуру”.

Володимир Єрмоленко та Тетяна Огаркова багато років осмислюють сучасні процеси в Україні — від культури і війни до європейської ідентичності, мови та етики спротиву.

Під час розмови говоритимемо про те:

Модераторка: Росана Тужанська
Місце: Ужгород, ILKO Gallery
Дата: 9 листопада
Час: 18:30

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією тут.

Стежте за оновленнями на сторінці події у Facebook.

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

