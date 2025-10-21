Володимир Єрмоленко та Тетяна Огаркова в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 9 листопада на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із Володимиром Єрмоленком та Тетяною Огарковою — відомими філософами, публіцистами та авторами подкасту “Культ. Подкаст про культуру”.
Володимир Єрмоленко та Тетяна Огаркова багато років осмислюють сучасні процеси в Україні — від культури і війни до європейської ідентичності, мови та етики спротиву.
Під час розмови говоритимемо про те:
Модераторка: Росана Тужанська
Місце: Ужгород, ILKO Gallery
Дата: 9 листопада
Час: 18:30
Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією тут.
Стежте за оновленнями на сторінці події у Facebook.
Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.
