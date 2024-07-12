Водяну рамку-розпилювач встановили на площі в Ужгороді

Водяну рамку-розпилювач встановили рятувальники ГУ ДСНС України на Закарпатті на площі Поштовій в Ужгороді. Загалом, Управління має всього три такі рамки і їх встановили в Тячеві, Ужгороді та Іршаві, сказала Varosh речниця Управління Наталя Батир.

— Рамку ми встановлюємо за умови, коли кілька днів тримається температура повітря вище 30 градусів, — пояснила вона Varosh. — І є ще одна умова: ми можемо встановити рамку тільки поблизу діючих гідрантів.

Зі слів речниці, рамки-розпилювачі встановлюють ще і підприємці, але про їхню кількість в Управлінні нічого сказати не можуть.

Рекорд температур

Як розповів Varosh директор Закарпатського гідрометцентру Василь Манівчук, така рекордно висока температура — до 36-37 градусів — протримається на Закарпатті ще тиждень. В горах температура нижча на 6 градусів

— Цікаво, що ми маємо не тільки високі денні температури, але і нічні — це так звані тропічні ночі — сьогоднішня ніч, з 12 на 13 липня, буде вище 25 градусів, — розповів він. — Наступні кілька днів ми прогнозуємо перевищення історичного максимуму у 36, можливо 37 градусів в історії спостережень.

Загалом найближчий тиждень опадів майже не прогнозується, можлива короткочасна гроза в районі Ужгорода.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: скрин з відео ГУ ДСНС України в Закарпатській області

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