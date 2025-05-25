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Внаслідок масованого російського нічного обстрілу загинуло 12 людей

25 Травня 2025 92

У ніч проти 25 травня росія здійснила черговий терористичний масований обстріл українських міст.Під  ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 поранено. Серед загиблих – троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, матір у важкому стані.

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Рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару, повідомив президент Володимир Зеленський.

За ніч росіяни випустили по Україні майже 300 ударних безпілотників, більшість – «шахеди». Також по українських містах ворог випустив майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.

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Росіяни випустили по українських містах майже 300 безпілотників та майже 70 ракет

Як повідомляють Повітряні сили України, росіяни випустили по Україні 9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. – рф.); 55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря); 1 крилату ракета Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря); 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (пуски з північного напрямку).

Також держава-терорист атакувала українські міста 298-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

За попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено.

Також в результаті бойової роботи знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

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росія вчергове масовано обстріляла українські міста

“Свідомі удари по звичайних містах. Зруйновані та пошкоджені звичайні житлові будинки. У Києві пошкоджені гуртожитки істфаку університету. Є влучання по підприємствах. На жаль, є загиблі, зокрема діти”, – сказав Володимир Зеленський.

Наразі відомо, що пошкоджено понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з фейсбук-сторінок Володимира Зеленського та Ігоря Клименка 

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