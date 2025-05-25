Внаслідок масованого російського нічного обстрілу загинуло 12 людей

У ніч проти 25 травня росія здійснила черговий терористичний масований обстріл українських міст.Під ударом опинилися 13 регіонів: місто Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області, повідомив керівник МВС Ігор Клименко.

Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 поранено. Серед загиблих – троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, матір у важкому стані.

Рятувальники працювали у більш ніж 30 українських містах і селах після масованого російського удару, повідомив президент Володимир Зеленський.

За ніч росіяни випустили по Україні майже 300 ударних безпілотників, більшість – «шахеди». Також по українських містах ворог випустив майже 70 ракет різних типів, включно з балістичними.