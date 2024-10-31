Вітряки на Руній: суд призначив дату першого засідання по суті

У Закарпатському окружному адміністративному суді відбулося підготовче засідання у справі щодо зведення на полонині Руній (Рівній) на Закарпатті 30 вітроустановок.

Як повідомляв Varosh, у лютому в Тур’є-Реметівській сільській раді відбулися громадські слухання із подальшим затвердженням детального плану території щодо зведення на території полонини Руної близько трьох десятків ВЕС. Інвестором виступає ТОВ «Вітропарк Турянський».

Рішення про затвердження детального плану територій оскаржила у суді правозахисна організація «Екологія-Право-Людина». Як пояснила у коментарі Varosh юристка організації Ольга Мелень-Забрамна, Тур’є-Реметівська сільська рада при проведенні громадських слухань та затвердженні детального плану територій припустилася низки порушень, тож тепер організація домагається його скасування у суді.

«Основне порушення, на якому ми наголошуємо: затвердження детальних планів територій за межами населених пунктів – це компетенція райдержадміністрації. Тобто, затверджуючи цей план, Тур’є-Реметівська сільська рада перевищила свої повноваження і вийшла за межі своїх компетенцій. До цього також були певні порушення в організації громадських слухань щодо зведення ВЕС: людей належним чином не повідомляли, змінювали дату і час слухань, чим вводили людей в оману», – розповіла Ольга Мелень-Забрамна.

Крім того, за її словами, до проєкту будівництва вітряків на полонині є зауваження й зі сторони екологів. Так, навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський». Крім того, як наголошує WWF-Україна, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет.

«Так виглядає, що для будівництва на полонині вітряків потрібно буде прокладати нові або розширювати вже наявні лісові дороги на цих об’єктах природно-заповідного фонду, а це прямо заборонено законодавством», – сказала адвокатка.

При цьому Ольга Мелень-Забрамна додала, що після рішення Верховного Суду України у справі гірськолижного курорту на Свидовці є ще один прецедент, який суд має взяти до уваги вже у справі вітряків на полонині Руній. Так, у рішенні Верховного Суду зазначено, що для будівництва по таких проєктах повинна бути попередньо розроблена Схема планування гірської території Карпат, а її станом на сьогодні немає.

Про початок судового процесу організація «Екологія-Право-Людина» повідомила до Міністерства довкілля. Тож поки суд розглядатиме справу, навіть за умови, що зараз інвестор проводить оцінку впливу на довкілля, міністерство не може видавати по ній висновок. А отже, жодні роботи на території полонини у напрямку будівництва ВЕС поки під забороною.

На сьогоднішньому підготовчому засіданні позивачі залучили до розгляду додатково третю особу – юристку Наталію Майстренко. Сторона відповідача, своєю чергою, вже вдруге просила суд оголосити перерву, позаяк залучила до справи іншого адвоката. Суд у клопотанні про перерву відмовив і призначив справу до розгляду.

Відповідно до рішення суду, перше засідання у справі по суті має відбутися 19 листопада.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Фейсбук-сторінка “Екскурсії з Максом Адаменко”

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