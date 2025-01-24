Вітряки на Руній: експерти встановлюють, чи є полонина гірською територією

Тим часом за рішенням Міндовкілля тимчасово призупинено розгляд документів для отримання оцінки впливу на довкілля для отримання висновку з подальшим можливим будівництвом ВЕС на полонині Руній.

Як повідомляв Varosh, 22 січня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України видало наказ «Про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів, поданих ТОВ «Вітряний парк Турянський» для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля».

Згідно з наказом, розгляд документів буде відновлено лише після завершення розгляду справи у суді та набрання законної сили рішенням суду щодо законності забудови полонині Руної.

Разом із тим, наказу від Мінекології передувала ухвала суду про проведення земельно-технічної експертизи. Як відомо, справа забудови Руної вітряками перебуває на розгляді у Закарпатському окружному адміністративному суді.

Як повідомила у коментарі Varosh юристка організації ЕПЛ Ольга Мелень-Забрамна, звіт з оцінки впливу на довкілля забудовник – ТОВ «Вітряний Парк Турянський» опублікував наприкінці грудня. Громадські слухання пройшли під час новорічно-різдвяних свят.

А вже 14 січня суд задовольнив клопотання представників відповідача про проведення земельно-технічної експертизи. Вона має визначити, чи перебувають земельні ділянки полонині Руної, на яких заплановано будівництво ВЕС, у межах гірських територій Карпат.

Відповідну експертизу проводять представники Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз і вона може тривати й до кількох місяців – залежно від робочої завантаженості установи, сказала у коментарі Varosh юристка організації «Екологія-Право-Людина», яка веде справу полонини Руної в суді, Ольга Мелень-Забрамна.

«Якби Міндовкілля не видало наказ про призупинення розгляду документів ОВД, то на час проведення земельно-технічної експертизи судовий процес був би призупинений. Тоді як забудовник міг у той період завершити процедуру ОВД і в разі винесення позитивного висновку – отримувати дозволи й розпочинати на полонині будівництво ВЕС», – пояснила Ольга Мелень-Забрамна.

При цьому додала, що чекатимуть на висновок експерта, адже незрозуміло навіть, якими законодавчими актами керуватиметься експертиза. Так, наразі в Україні існує хіба що урядова постанова про визначення населених пунктів зі статусом гірських. Поруч із тим, законодавчих актів, які б визначали саме гірські території поза межами населених пунктів, немає.

Одночасно з цим, навіть у затвердженому Тур’є-Реметівською сільрадою детальному плані території полонини Руної вказано: «Полонина Руна – найбільша полонина Карпат. Полонина Руна – гірський масив в Українських Карпатах, знаходиться у межах Ужгородського району Закарпатської області. Масив розташований у західній частині Полонинського хребта, між верхів’ями річок Люта, Туриця, Прелучний та Воєводин».

За словами Ольги Мелень-Забрамної, ЕПЛ готується до того, що відповідач може оскаржувати наказ Міндовкілля про призупинення розгляду документів з ОВД з тим, аби розблокувати можливості для подальших кроків у напрямку забудови Руної.

Тим часом заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Ольга Крамаренко, яка підписала 22 січня відповідний наказ, вже наступного дня звільнилася з посади. Своє рішення вона, зокрема, пояснила тим, що метою своєї роботи вважає «досягнення результатів, а не процеси заради процесів».

Нагадаємо, що наразі триває збір підписів під петицією до Закарпатської обласної ради про введення мораторію на планування і будівництво вітрових електростанцій на гірських територіях Карпат у межах Закарпатської області. Для того, аби петицію винесли на розгляд, вона має набрати 1000 голосів. Станом на зараз під петицією підписалося 962 людей. Збір підписів триватиме до 4 лютого. Підписати петицію можна тут.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Профікемп

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.