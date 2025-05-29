Вітряки на Руній: екоінспекція отримала дозвіл на проведення позапланової перевірки

Міністерство захисту довкілля, а відтак і Державна екологічна інспекція України погодили проведення позапланового заходу контролю на полонині Руній, де тривають підготовчі роботи для встановлення вітроелектростанцій.

Як розповіла у коментарі Varosh ужгородка Євгенія Мучичка, сьогодні, після кількох днів дзвінків на гарячі лінії центральних органів, вона отримала відповідь про надання відповідного дозволу на проведення позапланової перевірки будівництва ТОВ “Вітропарк Турянський” та ТОВ “Вітропарк Полонина Руна-1”.

Як відомо, на полонині Руній ТОВ «Вітропарки України» планує встановити 30 вітроелектростанцій. У квітні забудовник розпочав підготовчі роботи без належного висновку оцінки впливу на довкілля.

Так, 22 січня 2025 року Міндовкілля зупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку ОВД на час, поки справа щодо забудови Руної перебуває у суді. Раніше до суду, оскаржуючи затвердження детального плану територій під будівництво, звернулася організація «Екологія-Право-Людина».

У квітні, попри неодноразові заклики природоохоронних організацій та екологічної спільноти, для будівництва лісової автодороги на Руну вирубали частину охоронюваних пралісів, знищивши 114 буків віком до 200 років. За фактом незаконної порубки у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Наразі на полонині активно тривають підготовчі роботи з монтажу для заливки фундаменту під ВЕС. Забудовник проводить їх на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування. Там у відповідь на скаргу Української природоохоронної групи заявили, що «фундамент вітроелектростанції є самостійною окремою спорудою, яка проєктується незалежно від вітроелектростанції».

Тоді як 22 травня стало відомо, що правоохоронні органи порушили кримінальне провадження за фактом проведення земляних та будівельних робіт на полонині Руній поблизу села Липовець.

Держекоінспекція в Закарпатській області має провести перевірку

Аби повпливати на ситуацію, громадськість, серед іншого, звернулася й до Державної екологічної інспекції Закарпатської області з вимогою провести перевірку здійснюваних робіт на Руній.

«Нам пояснювали, що на час воєнного стану постановою Кабміну №303 введено мораторій на проведення планових перевірок. І для проведення позапланового заходу контролю необхідно отримати погодження від Міндовкілля та Державної екологічної інспекції України. На нашу вимогу регіональна ДЕІ звернулася до центральних органів із клопотанням про отримання такого дозволу», – сказала Євгенія.

За словами жінки, вчора під час спілкування із уповноваженими представниками спершу Міндовкілля, а затим – і Державної екологічної інспекції України, куди вона телефонувала на «гарячу лінію», отримала повідомлення: обидва профільні відомства погодили проведення позапланової перевірки робіт на Руній.

«Щойно ми почали фіксувати активізацію будівництва на полонині, то безперервно й неодноразово телефонували на «гарячі лінії» з повідомленнями та вимогами прискорити перевірку. Мене запевнили, що відповідне розпорядження, підписане і очільницею Міндовкілля, і керівництвом Держекоінспекції України, вже є. Документи скеровані в обласну ДЕІ. Тож тепер обласні екоінспектори мали б вже нарешті виїхати на місце проведення робіт», – сказала Євгенія Мучичка.

Також інформацію про погодження позапланової перевірки підтвердили в організації Save Пікуй, оприлюднивши відповідь від Міндовкілля на своє звернення.

Varosh намагався додзвонитися до в.о. керівника Державної екологічної інспекції в Закарпатській області Василю Донбаю, однак наразі він на дзвінки не відповідає. Редакція й надалі стежитиме за ситуацією, щоб отримати коментар.

Забудовнику надали дозвіл на розробку проєктів землеустрою ще на 28 ділянок

Тим часом 27 травня, за інформацією Закарпаття екологічне, депутати Тур’є-Реметівської сільради своїм рішенням надали ТОВ «Вітряний парк Турянський» дозвіл на розробку проєктів землеустрою для 28-и земельних ділянок загальною площею 15,6 га з подальшою зміною їх цільового призначення із земель запасу сільськогосподарського призначення на землі енергетики.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінки Закарпаття екологічне та Оксани Станкевич-Волосянчук

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