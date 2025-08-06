Вітряки на Руній: дебати у суді продовжаться 11 серпня

Сьогодні, 6 серпня, у Закарпатському окружному адміністративному суді розпочалась фінальна стадія судового розгляду справи щодо будівництва 30 вітряків на полонині Руній (Рівній).

Суд завершує розгляд справи за позовом Міжнародної благодійної організації “Екологія-Право-Людина” (ЕПЛ) до Тур’є-Реметівської сільської ради щодо затвердження детального плану території під будівництво ВЕС на полонині.

У засідання нині з’явилися представники обох сторін, а також громадський актив, що протестує проти зведення вітряків на Руній, та прихильники цієї ідеї.

Під час засідання суддя Ярослава Калинич визначила тривалість виступів для дебатуючих сторін – до 35 хвилин на особу. Спершу мали заслуховувати представників позивача, потім – відповідача.

Нині слово мали юристки “ЕПЛ” Ольга Мелень-Забрамна та Юлія Францішкевич-Вирста, які долучилися до процесу дистанційно онлайн. Також як третя особа на стороні позивача виступала адвокатка Наталія Майстренко.

Однак під час її виступу виникли проблеми з інтернетом, через що суд оголосив технічну перерву.

Позаяк після перерви проблему так і не вдалося усунути, суд ухвалив рішення про продовження технічної перерви. Відтак дебати перенесли на понеділок, 11 серпня, на 15:00.

Контекст

Як відомо, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» хоче збудувати 30 вітроелектроустановок.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила у лютому цього року. Саме це рішення нині оскаржується у суді.

Кілька місяців розгляд справи перебував «на паузі», позаяк за погодженим судом клопотанням від представника відповідача експерти встановлювали: чи є полонина Руна гірською територією.

До розгляду справи суд повернувся влітку: підготовче засідання відбулося 1 липня.

У січні 2025 року Міндовкілля своїм наказом призупинило розгляд адміністративних документів для отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Без такого висновку розпочинати будівництво забудовник не має права.

Попри це, навесні на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Їх забудовник проводить без висновку ОВД і на підставі дозволу від Державної інспекції архітектури та містобудування.

Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото авторські

