“Вітаміни для душі”: Закарпатський муздрамтеатр започаткував традицію виступів для військових у шпиталі

Закарпатський муздрамтеатр започаткував нову традицію. Актори приходять з театралізованими концертами у шпиталь до військових, які самостійно поки не можуть завітати у театр.

У День захисників і захисниць України актори Закарпатського обласного музично-драматичного театру навідалися до військових, які проходять лікування в обласній лікарні ім. А. Новака.

Це був уже другий візит колективу театру з театралізованим концертом, розповів у коментарі Varosh директор Закарпатського обласного муздрамтеатру Рудольф Дзуринець.

“Все почалося з Дня пам’яті захисників України, у серпні. Тоді я подумав: наші військові відвідують практично всі заходи театру, але є ті, хто не має змоги самостійно прийти на виставу. Було б правильно, аби ми прийшли до них”, – згадує директор театру.

Відтак на його пропозицію молоді актори театру створили невелику програму, яку вперше й показали у лікарні. Відтоді вирішили на всі важливі дати для військових приходити у шпиталь із виступами.

Тож днями завітали із другим візитом, цього разу – у співпраці з громадською ветеранською організацією “Захист держави”. Вона подбала про гостинці для пацієнтів, а актори та вихованці театральної студії “To BE(e)” підготували концертну програму.

“Це не вистава, а радше театралізований концерт. Ми підбираємо номери, які близькі та цікаві для військових: пісні, вірші, гра на музичних інструментах. Хлопці сприйняли все дуже тепло: аплодували, фотографувалися, спілкувалися”, – розповідає Рудольф Дзуринець.

Мистецтво як спосіб сказати “дякую”

“Кажуть, що театр лікує. Але ми розуміємо, що мистецтво не вилікує ран, це – робота лікарів і антибіотиків, – каже заступниця директора театру з творчої роботи, акторка Олена Грицай. – Але мистецтво може підтримати, відволікти, подарувати вдячність і підняти настрій. Це наші “вітаміни для душі”.

Акторка театру Діана Вишнева додає, що для колективу такі виступи – не лише мистецька ініціатива, а й спосіб сказати “дякую” захисникам:

“Мені здається, це спосіб висловити вдячність людям, які заради нас жертвують своїм здоров’ям і життям. Ми можемо подарувати їм емоції, тепло, увагу, час і показати, що пам’ятаємо та цінуємо їхній внесок у захист країни. Це, по суті, найменше, що ми можемо зробити. Дуже хвилююче, коли співаєш чи читаєш для військових і дивишся їм у вічі. Це про спільність, про те, що ми всі – люди. І саме мистецтво нагадує нам про це та допомагає об’єднуватися”.

У театрі вже планують наступний виступ – 6 грудня, у День Збройних сил України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Оленою Грицай

