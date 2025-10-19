Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Віталій Портников в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

19 Жовтня 2025 175

Varosh запрошує 6 листопада на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із журналістом, публіцистом і телеведучим Віталієм Портниковим, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка у 2023 році. 

Віталій Портников – один із найвпливовіших українських інтелектуалів, який багато років формує публічний дискурс про свободу, ідентичність та майбутнє України. 

Під час розмови будемо спілкуватися про:

Модераторка: Росана Тужанська
Місце: Ужгород, ILKO Gallery
Дата: 6 листопада
Час: 18:30

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.

Стежте за оновленнями на сторінці події на Facebook.

Varosh Podcast 04 Instagram Post

Павло Казарін: “Коли ти потрапляєш у військо, то починаєш знайомитися зі справжньою країною”

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Зміни на словацько-українських пунктах пропуску: про що домовилися Україна та Словаччина

Тиждень у місті: афіша подій в Ужгороді 20-23 жовтня

Колочава та Синевирська Поляна стали найкращими туристичними селами світу у 2025 року

Мукачівські школярі передали 90 тисяч гривень на дрони для ЗСУ: це рекордний донат для ініціативи MyDrones