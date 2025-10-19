Віталій Портников в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 6 листопада на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із журналістом, публіцистом і телеведучим Віталієм Портниковим, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка у 2023 році.
Віталій Портников – один із найвпливовіших українських інтелектуалів, який багато років формує публічний дискурс про свободу, ідентичність та майбутнє України.
Під час розмови будемо спілкуватися про:
Модераторка: Росана Тужанська
Місце: Ужгород, ILKO Gallery
Дата: 6 листопада
Час: 18:30
Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.
Стежте за оновленнями на сторінці події на Facebook.
Павло Казарін: “Коли ти потрапляєш у військо, то починаєш знайомитися зі справжньою країною”
Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.
Varosh
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.