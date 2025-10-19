Віталій Портников в Ужгороді: Varosh запрошує на відкриту зустріч

Varosh запрошує 6 листопада на зустріч та запис подкасту Varosh Talks Interview із журналістом, публіцистом і телеведучим Віталієм Портниковим, лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка у 2023 році.

Віталій Портников – один із найвпливовіших українських інтелектуалів, який багато років формує публічний дискурс про свободу, ідентичність та майбутнє України.

Під час розмови будемо спілкуватися про:

довготривалу війну: чи можливий мир і на яких умовах, які сценарії закінчення конфлікту;

роль Заходу у війні – підтримка, цілі й ризики, а також вплив американської політики на хід подій;

дезінформацію та важливість збереження правдивих наративів;

як зберігати внутрішню солідарність за умов війни та яка роль у цьому громадянського суспільства.

Модераторка: Росана Тужанська

Місце: Ужгород, ILKO Gallery

Дата: 6 листопада

Час: 18:30

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників — 150 осіб). Реєстрація тут.

Стежте за оновленнями на сторінці події на Facebook.

Павло Казарін: “Коли ти потрапляєш у військо, то починаєш знайомитися зі справжньою країною”

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду “Аскольд і Дір”, що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту “Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії” за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.