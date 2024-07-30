Вінілова платівка пам’яті Максима Науменка – вже у продажу

До збірки увійшло 11 реґі композицій від українських виконавців.

Вінілова реґі збірка вийшла на новоствореному лейблі Terricon Records. Назва лейблу символічна, розповів у коментарі Varosh укладач платівки Дмитро Симаков: і він сам, і полеглий у війні діджей Макс Рудськой (Науменко) – з Донбасу, а вінілові платівки – чорні, як вугілля.

Максим Науменко переїхав із родиною в Ужгород із Донецька на початку російсько-української війни у 2014 році. На початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. Загинув у жовтні 2023 року під рідним Донецьком.

Друк вінілової платівки пам’яті Макса Науменка здійснювався на одному з європейських заводів, позаяк в Україні таких підприємств не існує. Аби встигнути видати збірку до початку фестивалю «Файне місто», де цьогоріч буде реґі-сцена імені Макса Науменка, на заводі, попри чергу, погодилися пришвидшити друк.

«Для мене це друга реґі збірка на вінілі. Першою кілька років тому була платівка «Берегиня», і Макс став її адептом: ставив її у своїх DJ-сетах. У дружній переписці ми обмінювалися з ним новими знахідками українського реґі. Коли ж Макс загинув, я перечитував нашу переписку і відчув, що Максу якраз така пам’ять потрібна – у такому проєкті. Запропонував ідею випустити збірку пам’яті Макса його родині, вони її підтримали, і так почалася робота – розповів Дмитро Симаков.

За його словами, проєкт підтримали чимало музикантів, чиї композиції були присутні на попередньому реґі вінілі «Берегиня». З нового на платівці присутня робота гурту IZZET, що єдиний виконував реґі кримсько-татарською мовою. Лідер гурту Іззет Аблязов помер у 2009 році після понад десятка операцій, через які вимушено проходив внаслідок ДТП. Авторські права на його реґі композицію, що увійшла до платівки, надала донька музиканта, тележурналістка Вікторія Максимова.

«Також на вінілі є ексклюзивний спільний трек The Вйо з Катею Chilly «Жити»: цієї композиції немає на альбомах артистів, а на збірці є. Також ексклюзивно до збірки увійшов трек KYIVMISTAH з англійцями Vibronics, який вони записали, перетнувшись на «Євробаченні», – розповів Дмитро Симаков.

Наклад вінілу лімітований – 200 екземплярів. Придбати збірку можна у вінілових магазинах. Всі кошти з її продажу будуть передані родині Макса Науменка.

Трек-лист платівки

Сторона А:

The Вйо & Катя Chilly – Жити

Izzet – Ёсман (Моя прекрасна)

Гуцул Каліпсо – Сантехнік зі Сторожниця

Jules – Крізь відстань

Shri-Ланка – Нескорені

Сторона B:

ShockolaD – Несе Галя воду

PlusStepper & Haji Mike – Richka Riddim

PlusStepper & Mila Mazur – Richka

Ropan – Завтра

Vibronics & Kyivmistah Radio – Тінь там тоне

TAB – Квартал.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Дмитра Симакова у Фейсбуці

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