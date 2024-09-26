До Дня туризму, який святкують завтра, 27 вересня, ряд музеїв області проведуть з 14:00 до 16:30 “вільні години” – вхід у заклади буде безкоштовним. Акцію підтримали Краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького (Ужгородський замок), Закарпатський музей народної архітектури та побуту (Ужгородський скансен), Закарпатський обласний художній музей ім. Йосипа Бокшая, музей «Старе село» у Колочаві та Музей гуцульської бриндзі у Рахові.

— До підпорядкування обласної ради через Департамент культури ми попросили тільки обласні музеї долучитися до цієї акції, — пояснила Varosh директорка Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА Маріанна Готра. — Крім того, безкоштовно прийматимуть відвідувачів цілий день усі наші нацпарки: Карпатський біосферний заповідник, Ужанський національний парк, національні парки «Зачарований край» та «Синевир».

“Кожен музей на Закарпатті — це якийсь несподіваний вау-ефект”. Дню Музеїв присвячується

В рамках святкування Дня туризму впродовж тижня в області пройдуть ряд конференцій, лекцій, екскурсій. Туристичні організації, які не підпорядкованій обласній раді, проводитимуть різні заходи в приватному порядку, тому — стежте за анонсами.

Безкоштовно упродовж року музеї Закарпаття можуть відвідувати військовослужбовці ЗСУ.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА

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