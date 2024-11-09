Віктор Микита: Децентралізацію потрібно продовжувати, але без політичних ігор

Процес децентралізації в Україні повинен продовжуватися, не дивлячись ні на що. Важливо, щоб у цьому не було політичних ігор. Щодо жителів громад, то вони поки що не часто розуміють, що влада вже кілька років є на місцях. Таку думку висловив Віктор Микита, заступник керівника Офісу Президента, колишній голова Закарпатської ОДА, у виступі онлайн на форумі Re:Open Zakarpattia

Мало хто також у громадах розуміє, за словами Віктора Микити, що місцеві бюджети можуть бути бюджетами проїдання.

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— Повинна бути певна модернізація України по громадах, ми поринули в децентралізацію і забули, за що ми будемо жити. Є багато громад, які не можуть себе утримувати. Але, якщо видно, що вони не йдуть в напрямку економічної децентралізації, то такі громади повинні доєднатися до тих, які є багатшими, — зазначив посадовець.

Він також підкреслив, що мапа промисловості, яка сьогодні активно змінюється, повинна змінюватися за участі громад. Наприклад, на Закарпатті частина голів громад боролися за релоковані підприємства, а були такі, які не ставили на меті допомогти бізнесу. Економічний тил важливий, децентралізація теж, каже Віктор Микита, але водночас необхідно бути внутрішнього згуртованими в країні, це одне із завдань, яке стоїть як перед керівництвом країни, так і громадами.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Varosh,

Фото Наталі Радченко

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