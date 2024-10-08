До 31 жовтня закарпатці можуть взяти участь у фотоконкурсі “Вікі любить пам’ятки” — найбільшого у світі фотоконкурсу об’єктів нерухомої культурної спадщини для Вікіпедії. Загалом фотоконкурс пам’яток культурної спадщини проводиться в понад 40 країнах світу регіональними відділеннями Фонду Вікімедіа. Український етап триває 1-31 жовтня і для українців цього року пройде втринадцяте.

Мета конкурсу — зібрати фотографії всіх пам’яток культурної спадщини світу і розмістити їх у Вікісховищі, що дасть змогу проілюструвати статті Вікіпедії, яку щодня переглядають мільйони людей в усьому світі.

Цього року у конкурсі рекордна кількість спеціальних номінацій — 9. Уперше відбудеться спеціальна номінація «Польська спадщина». Також будуть спецномінації «Німецька спадщина», «Єврейська спадщина» (також включає караїмські пам’ятки), «Відео», «Фотоплівка», «Елементи екстер’єру», «Інтер’єри» та відзнака «Визначні місця Харкова». Усі спеціальні номінації зазначені за посиланням.

Для документування злочинів Росії щодо знищення культурної спадщини України цьогоріч вдруге відбудеться спецномінація “Війна руйнує пам’ятки”.

Журі конкурсу визначить 10 найкращих фотопам’яток з усіх поданих, і ці світлини будуть представляти Україну та її культурну спадщину на міжнародному етапі «Вікі любить пам’ятки». Тут змагатимуться понад 50 країн світу.

У зв’язку з воєнним станом для безпеки учасників та учасниць, а також національної безпеки, подавати можна лише фото, зроблені до 30 червня 2024 року включно. Винятком є спецномінація «Інтер’єри» — фото всередині пам’яток можуть бути зроблені будь-коли без обмежень за часом створення. Нагадаємо, торік фото цвітіння нарцисів на горі Щербан на тлі заходу сонця було серед призерів міжнародного конкурсу пам’яток природи від Вікіпедії. Нещодавно цю світлину вже з підписом Валерія Залужного продали на аукціоні інвестиційного каналу “Останній капіталіст”, де збирали кошти на 20 FPV-дронів для 54 бригади.

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Зоряна Попович, Varosh

Головне фото ілюстративне, Вікі мандри, Горянська ротонда

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