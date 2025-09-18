В місті до кінця тижня триває театральний фестиваль “Монологи над Ужем”, вистави показують у “Бавці” та в муздрамтеатрі. У Мукачеві в суботу пройде Мукачівський півмарафон, а в Берегові, у Галереї На’Конксіпан у вівторок відкриється ретроспективна виставка Маргарити Берец.

Фестиваль “Монологи над Ужем” оголосив програму вистав в Ужгороді

19 вересня (п’ятниця)

“Витівки короля Дроздоборода”

Закарпатський музично-драматичний театр запрошує маленьких глядачів на виставу “Витівки короля Дроздоборода”. Поки театр готується до відкриття 80-го театрального сезону, малюки вже можуть дивитися вистави.

Початок о 12:00.

“Як монетизувати Фейсбук”

Як зробити так, щоб ваші дописи приносили вам гроші? Своїми знаннями у Жіночому клубі “Натхненна” щедро поділиться з усіма учасницями Мирослава Фанта. Допоможе підключити професійну панель, покаже, на які показники звернути увагу, щоб монетизація розпочалася, розкаже про те, що найбільше привертає увагу та збільшує охоплення. Розкаже про “челенджі” від фейсбуку та поділиться секретами, як їх виконувати.

Зустріч почнеться о 19:00 за адресою вул. Швабська, 68, каб. 205. Вартість участі: 400 грн. Щоб забронювати місце, ставте + у коментарях.

“Симфонічний Queen”

У дворику Ужгородського замку відбудеться концерт “Симфонічний Queen” у виконанні камерного оркестру під керівництвом Ігоря Муравйова. Насамперед затишна атмосфера на фоні всесвітньо відомих композицій культового колективу, перекладених на струнне симфонічне звучання не залишить вас байдужими, — обіцяють організатори.

Початок о 18:00. Квитки можна буде придбати безпосередньо на місці, або онлайн за посиланням.

20 вересня (субота)

Вистава для дітей “Підкова на щастя”

Це історія Ослика, який пішов від Діда з Бабою шукати легкого життя. Він зустрічає у дорозі Ведмедя, Лиса та Вовка і переконується, що насправді найкраще чесно працювати, ніж потрапляти в халепи. Його пригоди жартівливо та іронічно розкривають актори театру. У формі гри діти засвоюють просту істину, що тільки невтомною працею можна заслужити повагу людей.

Вистава в театрі ляльок “Бавка” почнеться об 11:00 та 13:00.

Екскурсія “За лаштунки театру заради ЗСУ”

Закарпатський музично-драматичний театр відновлює екскурсії за лаштунки. Два дні поспіль, 20 та 21 вересня охочих зазирнути за лаштунки Рудольф Дзуринець особисто проведе цехами театру: заведе у бутафорський цех, де створюються унікальні реквізити; у реквізиторський цех – місце, де створюються сценічні предмети. Покаже гримерно-пастижерний цех, де завдяки перукам та гриму відбувається перевтілення акторів та ще купу цікавих місць!

Для участі просять обов’язково реєструватися за тел +380 (93)5523253 (Олена). Початок о 12:00 зі службового входу (з боку вулиці І.Чендея).

“Жменяки” у скансені

Виставу “Жменяки” актори Закарпатського муздрамтеатру за численними проханнями глядачів знову покажуть в Ужгородському скансені. Це закарпатська драма, створена на основі реальних подій, — вистава про вічну боротьбу моральних і матеріальних цінностей. У ній кожен знайде щось своє: любов і зраду, втрати й перемоги, жагу й вірність.

Початок о 18:00.

21 вересня (неділя)

Вистава “Казка про лад”

Зустрілися якось РОЗУМ, ЩАСТЯ та СЕРЦЕ, та й стали сперечатися, хто з них головніший. Вирішили спуститися на землю до людей. Зустріли вони парубка, що шукав ссвою долю. РОЗУМ і додав хлопцю розуму — той навчив Принцесу говорити, але цього було недостатньо. Тут ЩАСТЯ й додало йому щастя — Принцеса з парубком покохали один одного. Але Король наказав стратити хлопця. Втрутилося СЕРЦЕ в їхню долю, та додало доброти серцю Короля, який, подобрішавши, оголосив весілля.

Вистава в театрі ляльок “Бавка” почнеться об 11:00 та 13:00.

