Військові та ветерани з родинами взяли участь у ретриті на Хустщині

Понад 200 військових, ветеранів, поранених та членів родин військовослужбовців узяли участь в проєкті психологічної та юридичної підтримки, який реалізував Рух підтримки закарпатських військових-Ужгород

Як розповіли Varosh у Рухові, протягом півроку команда влаштовувала різноманітні заходи, групові сесії, індивідуальні зустрічі та онлайн-консультації для людей, які цього гостро потребували. Серед цікавих подій: фотосесії в лавандовому саду, розвантажувальні майстер-класи, екскурсії та особлива увага до поранених воїнів. 90 годин юридичних консультацій закрили студенти Юридичної клініки УжНУ, серед питань: відновлення документів, запити на ВЛК та оскарження МСЕК.

Екватором проєкту став дводенний ретрит для родин військовослужбовців у Нижньому Селищі, де команда в колаборації з МОМ зібрала понад півсотні родин з дітьми і організувала для них справжній, насичений емоціями відпочинок.

І хоча проєкт «Повернення до життя», який підтримав Євросоюз та Міжнародний фонд “Відродження” в рамках програми «Тримаймо стрій» офіційно завершився, робота волонтерів Руху триває.

Varosh,

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