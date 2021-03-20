Відтепер стоматологічну допомогу в Ужгороді можна отримати і на вихідних

Зубний біль нестерпний, але ми знаємо куди звернутись навіть на вихідних. Стоматологічний центр «НАТАДЕНТ-2», що знаходиться за адресою вул. Волошина,2/2 , з 1-го квітня 2021 працюватиме також в неділю з 9:00 до 14:00.

У центрі можна отримати весь спектр стоматологічних послуг. Зокрема, йдеться терапевтичну стоматологію, ендодонтичне лікування, лікування зубів під мікроскопом, імплантацію, плазмотерапію, професійну гігієну та безпечне відбілювання зубів, а також протезування будь-якої складності.

У спеціальному оновленому хірургічному відділенні надаються всі види послуг хірургічної стоматології.

Всі процедури можуть виконуватись у медикаментозному сні як дітям, так і дорослим. Це дає змогу полікувати зуби пацієнтам з дентофобією, дітям, які отримали попередньо негативний досвід, та пацієнтам з особливими потребами.

Запис за телефоном: 095-885-81-77 та (0312)61-34-50

Ужгород, вул.Волошина, 2/2

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