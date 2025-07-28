Відремонтований прихисток для переселенців на 180 місць відкрили у Берегові

У Берегові відбулося офіційне відкриття місця тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки злагодженій роботі державної влади, місцевого самоврядування та міжнародних гуманітарних організацій, повідомив голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Чотириповерхова будівля розрахована на 180 місць. Станом на липень 2025 року у прихистку проживає 102 внутрішньо переміщених осіб, з них 55 – діти, сказали для Varosh у Закарпатській ОВА.

Для проведення робіт з утеплення й ремонту фасаду місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з обласного бюджету було виділено 6,5 млн гривень. За облаштування прилеглої території відповідала Берегівська міська рада.

До реалізації проєкту долучилася низка благодійних організацій: Закарпатський офіс УВКБ ООН, Caritas Czech Republic, “Регіон Карпат” NEEKA, Гуманітарна місія «Проліска». Спільно вони відремонтували приміщення й облаштували його меблями та технікою. А завдяки співпраці організацій СОС Дитячі Містечка та UNICEF на території для діток встановили сучасний ігровий майданчик.

Історія реалізації проєкту

Ідея реконструкції закинутої будівлі виникла ще у 2022 році, коли УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН у справах біженців) розпочало ремонт споруди.

Проте у 2023 році через недобросовісного підрядника роботи були зупинені на етапі 60% готовності. Того ж року у грудні керівництво Закарпатського офісу УВКБ ООН звернулось до Caritas Czech Republic з проханням долучитись до ремонту об’єкта та завершити його.

А вже у 2024 році після низки переговорів сторони визначили чіткий розподіл обов’язків та взялися до реалізації проєкту.

Частину ремонту взяли на себе УВКБ ООН та його партнер “Регіон Карпат” NEEKA, організація Caritas Czech Republic відповідала за ремонт і облаштування інших поверхів і житлових просторів.

Обласна адміністрація, своєю чергою, забезпечила утеплення фасаду, благоустрій території та модернізацію електропостачання – будівля функціонує на електроопаленні.

Ще одним важливим партнером стала гуманітарна місія «Проліска». Представники команди відремонтували ключові спільні зони на першому поверсі: дитячу кімнату, зону відпочинку та інформаційний пункт, а також повністю забезпечили об’єкт меблями та побутовою технікою.

Також завдяки співпраці з організаціями СОС Дитячі Містечка та UNICEF на території з’явився сучасний ігровий майданчик. Одні надали ігрові елементи, інші – безпечне гумове покриття.

У квітні 2025 року місцева влада розпочала облаштування прилеглої паркової зони: встановили лавиці, смітники, облаштували доріжки, розчистили зелену територію, обладнали майданчик для збору побутових відходів.

Загалом із березня 2025 року заклад прийняв понад 110 людей, евакуйованих з Донецької та Дніпропетровської областей.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки Мирослава Білецького у Фейсбук

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.