“Відлуння Вічності: Українська класика сьогодні”: новий театральний фестиваль стартує у Хусті

Новий театральний фестиваль започатковує Закарпатський обласний театр драми та комедії.

Триденний театральний фестиваль-конкурс «Відлуння Вічності: Українська класика сьогодні» триватиме у Хусті впродовж 18-10 жовтня. Фестиваль започатковують з метою популяризації української класики у театральному прочитанні, розповів під час брифінгу в Ужгороді директор департаменту культури Закарпатської ОВА Євген Тищук.

«Умовою фестивалю є те, що колективи представлятимуть саме українську класику: як вони її бачать й інтерпретують. Адже класика завжди є актуальною й не втрачає своєї значущості й у наші часи», – сказав він.

При цьому додав, що фестиваль спрямований на популяризацію українського театрального мистецтва не лише в Україні, але і за кордоном. Так, наразі фест має статус всеукраїнського, тож свої вистави представлятимуть українські колективи. Однак у майбутньому до участі запрошуватимуть також і театри з-за кордону – ті, які цікавляться українською драматургією і ставлять вистави за мотивами українських класичних творів

Як відзначила, своєю чергою, директорка-художня керівниця Закарпатського обласного театру драми та комедії Олеся Чепелюк, переосмислення української класики має привертати увагу як старшого покоління, так і молоді.

Гостями фестивалю впродовж трьох днів стануть:

Львівський академічний обласний музично-драматичний театр ім.Ю.Дрогобича, який представить народну оперу «Наталка Полтавка»

Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв із виставою «Про що плачуть верби» за мотивами п’єси Карпенка-Карого «Безталанна»

Мукачівський драматичний театр, який представить Сумну веселку на 2 дії «Кайдашева сім’я»

Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені І. Озаркевича з Містерією «Гуцульський рік».

Також свою виставу-мюзикл «Гуцулка Ксеня» представлять господарі фестивалю — Закарпатський обласний театр драми та комедії.

Поза конкурсом виставами для дітей потішать Народний музичний театр юного актора «Fantazia New» з.Києва та Херсонський театр ляльок.

Фестиваль проходитиме на конкурсній основі, учасників оцінюватиме журі з-поміж театрознавців та театральних критиків на чолі з відомим драматургом, кандидатом мистецтвознавства, професором Василем Неволовим.

Учасників оцінюватимуть в кількох номінаціях: «Краща вистава», «Краще режисерське втілення», «Краще виконання жіночої ролі», «Краще виконання чоловічої ролі», «Краща сценографія» та «Краще музично-пластичне вирішення вистави».

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Департаменту культури Закарпатської ОДА

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