Відкритий лист угорському народу написали громадські лідери України. Триває збір підписів

Інститут Центральноєвропейської стратегії ініціював публічну відповідь на аналогічний лист до українців та України, написаний та оприлюднений за підписом угорських інтелектуалів та громадських діячів 21 червня цього року. Наразі угорського листа з підтримкою України підписало уже понад 35 тисяч угорців.

В угорському листі йдеться про незгоду з антиукраїнською риторикою уряд Віктора Орбана, засуджується російська агресія, що триває з 2014 року, закликається до негайного справедливого і тривалого миру, надання гарантій безпеки Україні, відшкодування збитків та притягнення до відповідальності винних за воєнні злочини. Повний текст угорського листа до українського народу можна прочитати за посиланням Levél az ukrán népnek | SzabadaHang.

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Інститут Центральноєвропейської Стратегії, місія якого є не тільки досліджувати, але й розбудовувати мости порозуміння між Україною та її західними сусідами, ініціював лист-відповідь до угорського народу. Водночас ICES наголошує, що своїми діями та цим листом не має наміру втручатися у внутрішні справи суверенної держави, а цей лист є прагненням доброчесного публічного діалогу між народами та націями на основі взаємної поваги та солідарності.

Відкритий лист угорському народу

Дорогий угорський народе, всі ті, хто ініціював та підписав цього сміливого відкритого листа з підтримкою України!

Ми зворушені та натхненні отримати його з Угорщини та від угорців. Особливо в цей момент.

Ми дякуємо за ці слова підтримки. Вони безцінні та історичні. Сказати їх публічно у, мабуть, найскладніший період сучасних українсько-угорських відносин означає бути на правильному боці історії та відстоювати правду.

Ми знаємо й ніколи не сумнівалися, що є Угорщина, яка не прагне зиску шляхом зради та служіння чужим інтересам, як ви написали у своєму листі. Що є Угорщина, яка солідарна з Україною, підтримує нас та вшановує воїнів Збройних Сил України в нашій боротьбі проти російського імперіалізму.

Ми знаємо, що саме це і є справжня, а не інша Угорщина. Угорщина Шандора Петефі та Імре Надя.

Історична боротьба проти імперій та брехні, за свободу, незалежність та суверенітет — це те, що обʼєднує наші народи й нації, всю Центральну Європу. Обʼєднує крізь століття — від 1956-го до 2014-го і 2022-го років. Об’єднує досі. У нас навіть гасло спільне: “Героям Слава”.

Ми впевнені, що цю єдність не можуть зруйнувати політики, дезінформація та російська пропаганда, хай би якими потужними вони не були. Ми з вами сильніші.

Ми усвідомлюємо, як багато ще нам треба пояснити одне одному про одне одного.

Ми дуже жалкуємо, що в Угорщині та серед угорців переважає думка, що Україна коли-небудь прагнула чи прагне досі обмежити права угорської нацменшини. Це не так. Ми в Україні ніколи не прагнули обмежувати права етнічних угорців, лише хотіли створити кращі умови для вивчення державної мови, щоб сприяти самореалізації угорців в Україні. Ми відчуваємо відповідальність за це непорозуміння та прагнемо це виправити.

Як і угорська, так і українська історія — це постійна боротьба за власну ідентичність, за нашу мову, культуру та права. Тому ми, українці, не можемо світоглядно прагнути того, від чого століттями страждали самі.

Наш опір путінському імперіалізму зараз — саме про цю боротьбу. Тим паче, що Росія цинічно використала як прикриття для своєї геноцидальної агресії проти України саме питання ідентичності та прав російськомовних в Україні. Захищати російськомовних вбиваючи їх, що робить Росія уже понад 11 років в Україні, — це справді диявольський план.

Диявол має бути зупинений. І зробити це ми можемо лише разом.

Україна ніколи не прагнула цієї війни. Нікому іншому не бажає цієї війни. Ми прагнемо зупинити Росію в Україні, на наших кордонах. Хоча путінський режим відверто каже, що не планує на Україні зупинятися. Як і в 1956-ому році.

Україна прагне миру, безпеки та добробуту. Для себе та Європи, яка є нашим справжнім історичним домом на відміну від російської імперії. Тому ми прагнемо в ЄС і НАТО. Так само як свого часу Угорщина.

Ми, українська нація, яку ділили століттями, також розуміємо, наскільки важливо для вас, угорської нації, розділеної історією, знову бути обʼєднаними в Європі. Це ще одне світоглядне прагнення, яке нас обʼєднує. Політичні доктрини, які намагаються обґрунтувати, що Україна не має бути членом ЄС та НАТО, є не тільки антиукраїнськими, вони є антиугорськими та антиєвропейськими.

І ми впевнені, що мудра угорська нація це розуміє сьогодні. Ми це бачимо. Ми це відчуваємо. І ми неймовірно тішимося, що з боку угорської народу нині отримуємо такий потужний сигнал солідарності та підтримки. Щиро дякуємо вам за нього.

Hajrá Magyarország! Слава Україні!

Лист відкритий до підписання. Долучитись можна за посиланням: Збір підписів на підтримку відкритого листа угорському народу, або написавши на пошту office@ices.org.ua

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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