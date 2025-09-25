Facebook


“Відкритий до вирішення будь-яких робочих питань”: керівник Ужгородської окружної прокуратури Андрій Неродик звернувся до міських депутатів (Оновлено)

25 Вересня 2025 161

На засіданні сесії Ужгородської міської ради 25 вересня представили нового керівника Ужгородської окружної прокуратури Андрія Неродика. Як сказав сам посадовець, він прийшов, щоб “познайомитися з депутатами”. 

Андрій Неродик звернувся до депутатів з трибуни, наголосивши, що “завжди відкритий до діалогу” та готовий прийняти посадовців поза чергою. 

“Кожного з вас готовий прийняти у себе в кабінеті. Якщо у вас є запрошення на різні комісії, або будь-які інші заходи, які будуть сприяти вирішенню питань на благо міста, я завжди готовий долучитися. Звертайтеся, я завжди відкритий до діалогу і до вирішення будь-яких (робочих*, – ред.) питань. Якщо у когось є якісь індивідуальні питання, то окружна прокуратура завжди готова прийняти вас поза чергою, оскільки ви є обранцями народу”, – заявив Андрій Неродик. 

Також керівник Ужгородської окружної прокуратури окреслив, що саме перебуває у сфері його роботи.  

“В першу чергу це розслідування кримінальних проваджень у категорії бюджетної сфери, у сфері земельних правовідносин, корупційних кримінальних правопорушень, а також у сфері охорони навколишнього природного середовища”. 

*У коментарі Varosh Марина Безега, речниця Закарпатської обласної прокуратури пояснила, що йшлося саме про вирішення робочих питань. 

Про керівника Ужгородської окружної прокуратури

Андрій Неродик був призначений керівником Ужгородської окружної прокуратури 8 серпня 2025 року. Як пише Суспільне, Андрій Анатолійович Неродик народився у смт Маневичі Волинської області в 1992 році. Трудову діяльність розпочав в органах прокуратури Волині із 2014 року, згодом продовжив її на території Київської області, де працював на різних посадах, зокрема й керівних.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Ужгородська міська рада

