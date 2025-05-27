Відкриття сезону лаванди на Закарпатті через морози відклали

На фермерському господарстві “Лавандова гора” через холодну весну на тиждень відклали анонсоване відкриття сезону. Замість 31 травня господарство почне приймати гостей з 7 червня.

Зі слів господаря ферми, Юрія Качура, перший цвіт на лавандових кущах вийшов ще десь три тижні тому і потрапив саме на кілька дуже холодних ночей.

— Ми спробували його врятувати, але тоді не вдалося, — каже в коментарі Varosh Юрій Качур. — Листочки не померзли, а сам цвіт померз, на жаль. Але вона оживає, все добре, тому чекаємо, просто з запізненням.

Більш стійко весняні холоди зустріли трояндові кущі на фермі: вони теж трохи підмерзли, але виявились більш витривалими.

Що нового буде цього сезону на “Лавандовій горі”

Новинок на фермерському господарстві цього роду буде чимало. Перш за все Юрій Качур розповів, що майданчик для паркування відтепер засипаний дрібним щебенем, відтак паркувати авто зручно буде навіть у дощову погоду. Зробили також тверде покриття і на самій локації — до лавандових кущів, альтанки та крамнички.

“Лавандова гора” ініціювала створення Всеукраїнської спільноти власників лавандових полів

— З’явився у нас також майданчик ля малечі: гойдалки, гірка, пісочниця. А ще зі старшими дітьми будуть проводити невеличкі майстеркласи з того, як зробити гарну торбинку для зберігання лаванди тощо. Тепер діти не нудьгуватимуть. Крім того, ми трохи розширились і запустили роботу невеличкої кухні: вони пектимуть круасани, печиво, можливо, млинці, які гості зможуть скуштувати до кави.

Також на “Лавандовій горі” цього року з’являться крафтові виробники екологічно чистої молочної продукції, сказав Юрій Качур.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.