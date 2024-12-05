Відкриття книгарні, стендап та фотовиставка: куди піти в Ужгороді 6-8 грудня

Різдвяно-новорічний вир уже запустився, відчуваєте? Навіть якщо на серці далеко до свята, то ялинки, які вже почали продавати в Ужгороді, пробуджують внутрішню дитину і радісні очікування свята. На Театральній вже запалили святкові вогні на 18-метровій ялинці (на фото), парад Миколайчиків додасть настрою — він стартує в суботу, а в артпросторі “Ліс” тривають майстеркласи з виготовлення вертепу. Ну, а резиденції Святого Миколая діють уже в багатьох містах Закарпаття.

Ну, а ми розповімо про події в Ужгороді, їх буде багацько і на різний смак:

6 грудня (п’ятниця)

Передріздвяна виставка-ярмарок меду та вина

У Боздоському парку всі три дні триватиме передріздвяний ярмарок. Ця подія стане чудовою нагодою не лише зарядитися святковим настроєм, але й долучитися до підтримки закарпатських військових – усі зібрані кошти підуть на благодійність, — запевняють організатори.

Фотовиставка «Краса всередині тебе» від Катерини Кіш

Ця фотовиставка переверне ваші уявлення про красу та людські можливості, запевняють організатори.

«Краса всередині тебе» — це не просто черговий мистецький проєкт, а емоційний вибух, що дає голос тим, кого часто намагаються заглушити. Фотохудожниця Кетрін Кіш, чий стиль та сміливість вже знайшли відгук у серцях багатьох, представляє свій четвертий соціальний фотопроєкт, створений у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства».

13 потужних історій — 13 портретів людей, які пережили біль, відкидання, булінг і самознецінення, але змогли знайти шлях до прийняття себе.

Відкриття виставки — о 17:00 в Закарпатській Обласній універсальній науковій бібліотеці ім.Ф.Потушняка. Триватиме вона до 20 грудня.

Презентація настінного календаря на 2025 рік «Літературні емоції»

Цей календар створила випускниця Закарпатської академії мистецтв Даніелла Пилиховська як свій дипломний проєкт, який успішно захистила влітку. У кооперації із бібліотекарем і поетом Віктором Новграді-Лецо, який підібрав поетичні рядки, що представляють різні емоції, дизайнерка створила графічні образи, які лягли в основу літературного календаря. Готову роботу присвятили 80-річчю головної публічної бібліотеки Закарпаття, яке буде відзначатися у вересні 2025 року.

Презентація відбудеться о 15:30, в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Ф. Потушняка.

“Зупинити не можна продовжувати”: де ставити кому у домашньому насильстві?

Жіночий клуб “Натхненна” анонсував зустріч з Маріанною Колодій, гендерною експерткою, консультанткою з питань запобігання та протидії домашньому насильству. Як ідентифікувати небезпеку? Як захистити себе чи допомогти іншим вирватися з кола домашнього насильства? Чи можуть постраждалі особи отримати реальну допомогу? Куди чи до кого звертатися? Хто може бути кривдниками? Чоловіки, жінки та діти, що вчиняють домашнє насильство: хто вони?

Про все це та багато іншого, що стосується запобігання та протидії домашньому насильству поговоримо уже в цю п’ятницю, 6 грудня, о 18:30. Захід відбудеться у просторі клубу в Ужгороді, вул. Швабська, 68 (каб 205). Вхід вільний. Покатеньки на День Святого Миколая Ужгородська міська залізниця зʼєднує центр міста з парком Другетів. Час від часу нею курсує електродрезина. Упродовж двох днів — 6-7 грудня — на ній кататимуть охочих. Вхід вільний.

7 грудня (субота)

Літературний інсценований вечір-дискусію «Краса української жінки»

“Книгарня «Є»” в Ужгороді (пр. Свободи, 40) до Дня хустки в суботу, 7 грудня, о 16:30 запрошує відвідати літературний інсценований вечір-дискусію «Краса української жінки». На вечорі зможете пригадати стародавні обряди й побачити колоритні характери жінок, описані у творах Г. Квітки-Основ’яненка й інсценовані акторами творчої студії «ТСАМ»; перекинути місток у сучасність, зав’язуючи традиційну народну хустку; познайомитися з літературними новинками та й просто поспілкуватися.

Відкриття книгарні Vivat

В Ужгороді відкривається нова книгарня! Цього разу це книгарня харківського видавництва Vivat, яке друкувалося на найбільшій у Східній Європі типографії “Фактор Друк”, що постраждала під час російського обстрілу в червні цього року.

На відкритті книгарні в Ужгороді впродовж двох днів будуть презентації та майстеркласи. В суботу в новій ужгородській книгарні за адресою пл. Ш.Петефі, 2, пройде подія під назвою «Магія рідної землі: між давниною та сьогоденням». О 16:00 відбудеться розмова з авторкою романів «Місяцівна» і «Гонихмарниця» Дарою Корній та завідувачкою кафедри української літератури Ужгородського Національного університету Оксаною Кузьмою.

О 18:00 Наталія Матолінець представить дилогію «Всі мої Ключі і Ґайя». Також відбудеться розмова з авторкою та блогеркою Дариною Мозговою про чаклунські роди, магічні пригоди та легенди.

Великий стендап на ходу

ComedyStore Uzh святкує свої 4 роки і запрошує на Велику стендап-імпровізацію. “У вас буде унікальна можливість стати частиною шоу, тому що саме Ви будете задавати тему, а комік буде на цю тему жартувати, ніби в нього є на це готовий матеріал. Максимум інтерактивності, в інтимній, камерній атмосфері нашого улюбленого театру”, — кажуть організатори.

І попереджають: 50% з прибутку йдуть на ЗСУ; буде ненормативна лексика; буде зйомка.

Початок о 19:00, локація: театр Provocator (вул. Руська 3).

8 грудня (неділя)

Благодійний забіг до Дня Святого Миколая «Пробіжи — допоможи»

Забіг на дистанції 2 км та 6 км почнеться з площі Театральної. Мета цьогорічного заходу — зібрати кошти на лікування 11-річної ужгородки Катерини Фрінт, доньки військовослужбовця. Дівчинка бореться із важкою недугою — гострим мієлоїдним лейкозом. 10:00-11:45 — реєстрація 11:50 — розминка 12:00 — старт забігу.

А вже близько 12:30 відбудеться дитячий забіг KIDS. Медалі отримають УСІ учасники забігу, кажуть організатори. І додають: за бажанням взяти з собою шапочку Миколая.

Книгарня Vivat запрошує на відкриття

8 грудня об 11:30 діти до 6 років матимуть змогу взяти участь у майстер-класі із виготовлення ляльок мотанок. Зареєструватися на цей захід можна за цим посиланням.

А о 14:00 відбудеться зустріч із автором Романом Голубовським та Катериною Антоненко, де письменник презентує книгу «З нами житиме еласмотерій».

Оглядова екскурсія музеєм Федора Манайла

Волонтери артпростору “Ліс” організовують екскурсію у музеї Федора Манайла, яку проведе онука художника. Передуватиме їй оглядова екскурсія Ужгородом, яку проведе гід Віктор Опаленик. Охочих запрошують збиратися біля памʼятника Шандору Петефі (пл. Петефі) о 12:30.

Водночас в артпросторі проанонсували появу ще у грудні мініскульптурки Федору Манайлу.

Святковий концерт «Winter Wonderland»

Закарпатська обласна філармонія запрошує на святковий концерт. Виступатимуть академічний камерний оркестр (керівник – заслужений артист України Владислав Юрош), камерно-інструментальний ансамбль «Угорські мелодії» (керівник – заслужена артистка України Діана Гавата); балетна група ансамблю «Закарпатські візерунки» (балетмейстер – Оксана Булеца). Ведуча — Ольга Донецька.

Початок о 17:00.

Афіша доповнюється…

Долучайся до спільноти тих, хто змінює Закарпаття. Підтримай роботу команди Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Ужгородська міська рада, запалення ялинки на Театральній площі 2024

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.