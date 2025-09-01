Varosh Talks: в Ужгороді пройде відкрита розмова з журналістом та військовослужбовцем Павлом Казаріним

Varosh запрошує на зустріч із журналістом, публіцистом, інтелектуалом та військовослужбовцем Павлом Казаріним.

Павло Казарін відомий глибокими аналітичними текстами про війну, політику, інформаційні впливи та виклики, які стоять перед Україною й світом. Його голос є важливим у протидії дезінформації, поясненні складних процесів простими словами та формуванні публічної дискусії довкола питань демократії й стійкості суспільства.

Під час розмови говоритимуть про те:

як медіа та інтелектуали можуть протистояти інформаційним атакам;

якою бачиться демократія України у воєнний час і після перемоги;

що робить українське громадянське суспільство сильним у протистоянні зовнішнім і внутрішнім викликам.

Модераторка: Росана Тужанська.

Розмова відбудеться в ILKO Gallery у четвер, 4 вересня. Початок о 18:30.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників 150 осіб).

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

