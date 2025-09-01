Facebook
Новини

Varosh Talks: в Ужгороді пройде відкрита розмова з журналістом та військовослужбовцем Павлом Казаріним

1 Вересня 2025 7

Varosh запрошує на зустріч із журналістом, публіцистом, інтелектуалом та військовослужбовцем Павлом Казаріним

Павло Казарін відомий глибокими аналітичними текстами про війну, політику, інформаційні впливи та виклики, які стоять перед Україною й світом. Його голос є важливим у протидії дезінформації, поясненні складних процесів простими словами та формуванні публічної дискусії довкола питань демократії й стійкості суспільства.

Varosh Podcast Facebook Event Cover

Під час розмови говоритимуть про те:

Модераторка: Росана Тужанська.

Розмова відбудеться в  ILKO Gallery у четвер, 4 вересня. Початок о 18:30.

Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією (максимальна кількість учасників 150 осіб). 

Подію проводить Інститут центральноєвропейської стратегії за підтримки Фонду «Аскольд і Дір», що адмініструється ІСАР Єднання в межах проєкту «Сильне громадянське суспільство України – рушій реформ і демократії» за фінансування Норвегії та Швеції.

Varosh

0 #
# Varosh Talks # відкрита розмова # закарпаття # медіа в час війни # Павло Казарін # ужгород

