Відео дня. Як створювали ролик “Пізнай Ужанську долину”

Із такого ракурсу ви ще не бачили Закарпаття. Проєкт “Промоція історико-культурної та природної спадщини Ужанської долини через формування нових партнерств і створення спільних продуктів” показує нові шляхи для туризму. Втілюється за підтримки Українського культурного фонду.

Усе дуже просто. Творці проєкту надають унікальну можливість подорожувати самостійно. Вони розробили 10 маршрутів, аби охочі могли пізнати Ужгородський район.

Що саме пропонують екскурсоводи?

4 автомобільні, 3 велосипедні та 3 пішохідні маршрути. Передбачені й навігаційні підказки – саме завдяки цьому є можливість знайти в дорозі комфортну місцину для ночівлі та заклад із колоритною, локальною кухнею.

Крім цього – 10 аудіогідів українською та англійською мовами. Вони розкажуть цікавинки з історії і культури Закарпаття. А ще отримаєте комплект пам’ятних листівок, де коротко описані маршрути та складені запитання до них.

Над проєктом працювала велика команда: Людмила Сюзева, авторка ідеї та керівниця; Тетяна Симкович, контент-менеджерка; Ольга Павлова, координаторка заходів; Олена Бугренкова, ілюстраторка; Тетяна Смріга, дизайнерка; перекладачі з лінгвістичного центру “ЛІК” та Семен Махлін.

Екскурсоводи: Аліса Смирна, Влад Товтин, Юрій Славік, Павло Худіш, Юрій Яновський, Юрій Черяник, Сашко Шершун. Знімальна група: Богдан Козачук, режисер; Антон Рижих, оператор (відеограф).

Як проходили зйомки унікального туристичного відео та що спонукало долучитися до проєкту, розповідає Богдан Козачук:

«Не мав ще в доробку подібної практики, тому було цікаво попрацювати над таким туристичним проєктом. А ще вабила місцевість, яка входила до промокампанії. Вабила доволі знайома мені місцевість. Це край мого дідуся, їздив туди ще змалку. Робота тривала приблизно півроку. Разом із Антоном Рижихом попередньо виїжджали на локації для огляду місцевості та планування. Потім уже поверталися з технікою. Було таке: витрачали зусилля та час, аби спершу знайти те чи інше місце. А в результаті розуміли: не зовсім підходить. Погода – ще один виклик. Особливо взимку. Сніг випадав доволі рідко і непередбачувано. Було багато цікавих моментів. Пригадую, як одному герою довелося “вкрасти” в тата спортивне взуття. Проте, виявилося на розмір меншим».

Відео “Пізнай Ужанську долину” входить в промокампанію проєкту від ГО “Щасливі діти”. Побільше би таких натхненних проєктів, які популяризують туризм на Закарпатті.

Тетяна Лесюк, Varosh