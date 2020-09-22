Відео дня: Піца, що об’єднала конкурентів

Власники двох маріупольських піцерій домовились про співпрацю задля доброї справи. Щоб підтримати лікарів під час загальнонаціонального карантину, підприємці безкоштовно пригощають їх своєю продукцією. Піци привозять у різні лікарні, де медики найбільше ризкують захворіти на коронавірус.

Малий та середній бізнес зазнав значних збитків за час карантину, – зазначають самі підприємці. Щоб “триматися на плаву”, не обходиться без кредитів. Але умови, що склалися, дозволили власникам піцерій розвинути послуги з доставки. Та додають, що будуть підтримувати лікарів до кінця карантину.

Медики, в свою чергу, розповідають: спочатку навіть не вірили, що за піцу не треба платити. Вдячні за таку ініціативу, адже підтримка для них дійсно важлива.

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