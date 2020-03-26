Відео дня: мери італійських міст емоційно пояснюють важливість карантину

Ця відеодобірка зі зверненнями керівників таких міст як Гуальдо-Тадіно, Барі, Мессіна, Люцерн, провінції Кампанья стали справжньою сенсацією в ці дні у соцмережах, якщо звісно це слово є коректним в сьогоднішній ситуації.

На своїх зверненнях до співгромадян мери міст не просто емоційно пояснюють, чому ітлаійцям варто дотримуватися жорсткого карантину під час епідемії коронавірусу, а й не підбирають слів та прямо говорять про можливість застосування сили.

Дехто популярно пояснює, до прикладу, що коли ховають людей, а тим паче загиблих від коронавірусу, то труни зазвичай закриті, а тому ніхто не побачить нової зачіски, яку вам зробив під час карантину перукар, порушивши цей карантин.

Мер Барі Антонео де Каро особисто контролює вулиці міста та фактично жене додому тих, хто не дотримується карантина.

Перегляньте це відео від авторитетного видання «Current Time» і поширьте серед близьких.

Також радимо переглянути наш матеріал з екс-закарпатцем, який сьогодні працює медиком у Модені. За його словами, такий напівкарантин, який зараз діє в Україні, в Італії також спершу був, і це не зупинило пандемію, а привело до сотні смертей щодня.

Varosh