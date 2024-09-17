Відбірковий конкурс на фестиваль”Червона рута” відбудеться в Ужгороді. Триває прийом заявок

Обласний відбірковий конкурс ХVІІ Всеукраїнського фестивалю сучасної пісні та популярної музики «Червона рута-2024» пройде в Ужгороді 19 жовтня.

Відбіркові та фінальні конкурси пройдуть серед солістів і гуртів у шести музичних жанрах:

популярна,

сучасна танцювальна,

рок,

акустична,

інша музика

український автентичний фольклор.

Прийом заявок на участь в обласному відбірковому конкурсі “Червона рута” в Ужгороді триває до 17 жовтня.

Заявку з анкетою можна завантажити за посиланням.

Заявки з анкетами приймає КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури» Закарпатської обласної ради на адресу: oomckuzh.festivals@gmail.com.

Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики «Червона рута» проводиться регулярно з 1989 року раз на два роки з метою пошуку і розкриття талантів молодих авторів і виконавців, створення нових стилів у популярних масових жанрах української пісні. Свою назву він отримав за відомою однойменною піснею Володимира Івасюка.

Фестиваль проводиться у два етапи. Під час першого, відбіркового етапу відбуваються конкурси в усіх областях України та у Києві.

Другий, заключний етап передбачає фінальні конкурси і Гала-концерт переможців фестивалю в одному з найбільших міст України.

У парні роки проводяться обласні відбіркові конкурси в кожній області України. У непарні – підготовка та проведення фінальних змагань фестивалю.

Обов’язкова умова конкурсу: українська мова пісень.

Фестиваль є конкурсним. Вступний внесок за участь у конкурсах та заходах фестивалю платити не потрібно.

В різні роки лауреатами фестивалю “Червона рута” були такі гурти й виконавці, як Брати Гадюкіни, Марійка Бурмака, Вхід у змінному взутті, Димна суміш, Крихітка Цахес, Олександр Пономарьов, Піккардійська терція, Танок на майдані Конго, Катя Chilly, Тартак та інші.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: офіційний сайт фестивалю “Червона рута”