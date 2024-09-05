Проєкт тривалістю в рік — “Від зерна до хліба” — який робила на Закарпатті волонтерка, гідеса Аліса Смирна, закінчився. Восьмеро дітей разом з нею засіяли поле пшеницею, зібрали врожай, віддали на млин та спекли хліб. В школу 2 вересня замість квітів діти символічно замість квітів принесли до школи вирощений і спечений власноруч хліб і пригощали ним учительку та однокласників.

На орендованих 30 сотках землі в Дубриничах торік у вересні Аліса Смирна з дітьми посіяли пшеницю. Каже: хотіла показати дітям довгий процес народження хліба. Коли зерно вже зібрали і повезли сушитися, вона питала дітей, чи їли вони з тої пори, як посіяли пшеницю, хліб?

— Вони сказали: “Звичайно, тищу разів!” — “Це означає, що хтось минулого року для вас виростив зерно, помолов і спік”. Але цей проект не просто про освіту і хліб. Зерно — це наш генетичний код, який ми маємо берегти. Тож сушимо, мелемо, печемо, будемо продавати. Гроші потрібні для наступної посівної і ЗСУ, — написала Аліса Смирна.

Перед тим, як відвезти зерно на млин, трохи зерна змололи на старих жорнах, які стоять у велосадибі Аліси Смирни як музейний експонат: “Говорили про Голодомор, як це було страшно, бабуню, сім’я якої це пережила… Навіть спекли коржики і вони були смачні”.

Мололи хліб на млині в Мукачеві, а випікали — в ніч на 2 вересня в пекарні в Ужгороді. На замішеному тісті “пшеничні діти” пообіцяли доробити хліб, спекти його і віднести в школу.

А потім, коли всі сиділи за столом, їли спечену булку з медом, жінка написала: “Можна довго розказувати і про проект, і про глибину ідеї, але я просто посижу з кавою, відкушу з плетенки, закрию очі, і щоб не плакати від зворушення, подякую всім силам всесвіту і тим людям, які щодня працюють і захищають, щоб ми не мусіли думати, звідки це береться”.

Спонсором проєкту виступила австрійська організація Hilfswerk International. Ймовірно, проєкт продовжиться і в наступному році.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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