“Від зерна до хліба” 2.0: на Закарпатті Аліса Смирна з дітьми завершили проєкт

Гідеса та волонтерка, ініціаторка ряду освітніх проєктів Аліса Смирна днями завершила другу частину проєкту “Від зерна до хліба”. Разом з дітьми торік, на початку жовтня засіяли поле пшеницею, разом упродовж року пройшли всі етапи дозрівання та випікання хліба. Готові буханці малеча понесла сьогодні, 1 вересня, до школи. Втретє цей проєкт уже проводити не буде, — каже Аліса Смирна.

Дуби, ялиці, модрина, кедр: “дитячий ліс” висадили на Перечинщині Аліса Смирна з дітьми

Упродовж року діти власноруч садили пшеницю, були присутні при зборі врожаю, зібране зерно носили. щоб воно просушилося, ходили на млин і потім — у пекарню, де разом формували буханці, плетенки і пекли хліб. На кожному етапі бачили і були свідками дивовиж, які зазвичай проходять повз, якщо людина звикла купувати хліб у магазині:

— Діти дуже дивувалися цьому всьому процесу, — каже Аліса після того, як зібрали зерно. — Їм було дуже прикольно, коли зерно почало сипатися, вони пищали від захвату, від емоцій, від радості! Коли занурювали руки у зерно, і там було багато коників всередині, всяких павучків, жучків, тобто життя, яке жило на полі. То ми так думаємо, що там ніхто нікого не живе. Я коли ходила зрізати колоски на дідухи, то там багато куропаток вибігало, фазанів. Це тим дивніше спостерігати, що навколо нашого поля багато ділянок ніхто не обробляє.

З дітьми, яких вона називає “зернятами”, говорила про Голодомор та про те, як це було страшно для родини — не мати ні зернини.

Проєкт Аліси Смирни “Від зернини до хлібини” втілюють на Ужгородщині

“11 місяців потрібно, щоб із зернини народився хліб, і хвилини 3, щоб його з’їсти. Ми пройшли весь шлях: посіяли, удобрили, зібрали, сушили, мололи, спекли, з’їли. Освітній проєкт/експеримент у с. Дубриничі завершено. Дякую всім. Бережіть генетичний код і автентику, вкладайтеся і будьте причетними до освіти, особливо за межами школи”, — написала вона.

Нагадаємо, проєкт “Від зерна до хліба” почався у 2023 році в Дубриничах, спонсором проєкту виступила австрійська організація Hilfswerk International.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: зі сторінки Аліси Смирни у фейсбуці

