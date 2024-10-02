Волонтерка та гідеса Аліса Смирна разом з новою командою дітей вдруге засіяли поле пшеницею, аби разом упродовж року пройти всі етапи дозрівання та випікання хліба. Цього року сіяли також овес і жито для дідухів, а мішечки з пшеницею, збережені з першого урожаю діти, які брали участь у першому проєкті, передали новачкам.

Жінка каже: фінансування поки що нема, але проєкт вона вже запустила, купивши зерно на власні гроші. Торік, нагадаємо, спонсором проєкту виступила австрійська організація Hilfswerk International. Тоді Аліса Смирна разом з 10 дітьми посіяли пшеницю, цього року зібрали зерно, помололи та віддали в пекарню.

“Від зерна до хліба”: волонтерка Аліса Смирна з дітьми завершили проєкт

Такий проєкт жінка бачила якось у Вальдорфській школі в Німеччині, пояснила вона Varosh.

— Там 4-класники сіють пшеницю, доглядають за полем, збирають зерно, мелють, печуть хліб і мішечок зерна передають далі, 3-класникам, які мають продовжити традицію, — розповіла вона. — У нас це буде трохи інакше.

В цьому проєкті, каже жінка, є і елементи освіти, і той момент, що зерно, хліб — це наш генетичний код, і прививання любові до праці, любові до свого, тут поєдналися традиції та автентика, що робить цей проєкт особливим для неї і для багатьох закарпатців.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки Аліси Смирни у Фейсбуці

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