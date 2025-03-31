Від сьогодні змінюється графік низки поїздів на Закарпаття

Від сьогоднішнього дня, 31 березня і до 31 липня низка поїздів у напрямку Закарпаття курсуватиме за зміненим графіком.

Розклад руху потягів зазнав змін у зв’язку з прокладанням колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом, повідомляють в Укрзалізниці.

За оновленим тимчасовим графіком низка поїздів, що курсували до кінцевої станції Ужгород, йтимуть лише до/з Мукачева чи Чопа.

До/з станції Мукачево курсуватимуть поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

Разом із тим, залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами.

Для цього з 31 березня по 31 липня буде прокладено маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

У період з 31 березня до 31 липня на місці прокладання євроколії працівники проводитимуться заплановані роботи з облаштування євпроколії. Зокрема, залізнички здійснюатимуть реконструкцію горловини станції Чоп та капітально відремонтують колію на станціях Струмківка та Чоп.

Також заплановано демонтаж широкої колії на дільниці Чоп – Струмківка та вкладання 8,3 км колії європейського стандарту, прокладання по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу. Поміж іншим у цей же період триватиме ремонт понад 30 будівель і споруд.

Як повідомляв Varosh, пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

Будувати євроколію від Чопа до Ужгорода почали у квітні 2024 року. Станом на кінець лютого поточного року було прокладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних.

Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.