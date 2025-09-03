Від планшета до маріонетки: Театр ляльок “Бавка” відкрив 45-й театральний сезон виставкою

Виставку театральних ляльок, декорацій і костюмів із найбільш знакових вистав Театру ляльок “Бавка” провели впродовж трьох днів в атріумі Закарпатської ОВА. Так почали 45-й театральний сезон. Загалом на ній були виставлені, представлені декорації, костюми та ляльки з 9 вистав театру. Це знакові вистави, які актори грали не тільки в Ужгороді, їх бачили і в Україні, і за кордон, і всі вони відмічені нагородами, — розповіла Varosh головна режисерка театру, заслужена артистка України Наталя Орєшнікова:

— Це і “Недотепа із Вертепа”, наша знакова вистава, не тільки для театру, а й для Закарпаття, були представлені декорації з “Дерева-Дива” дивовижно талановитого художника Ярослава Даниліва. І ще ряд наших дуже цінних і улюблених вистав — були представлені через різні системи, різні ляльки, тобто від планшету, до маріонетки. “Лісова пісня” наша відома, також любима дуже вистава, ляльки з неї ми представили, художниця Леся Лучко.

Що цікавого буде в театральному сезоні

Цього театрального сезону буде чимало цікавих прем’єр та показів. найближчий — уже 11 вересня у внутрішньому дворику Ужгородського замку актори покажуть виставу “Ірод”.

— З 16 по 18 вересня театр їде на гастролі до Львова, після чого 2-3 жовтня театр вдруге проводитиме Міжнародний артдіалог візуально-пластичних форм театру “Всесвіт у долонях”. Заплановано кілька прем’єр і низка мистецьких подій, про які, до слова, охочі зможуть дізнаватися з оновленого театрального сайту, що вже запрацював, — розповів директор-художній керівник театру Мирослав Петій.

“Всесвіт у долонях”

Щодвароки “Бавка”проводить фестиваль “Інтерлялька”, він проходив в Ужгороді торік. Цього ж року вже вдруге 2-3 жовтня пройде артдіалог “Всесвіт у долонях”.

— Це такий свого роду арт-простір для студентства, тобто до нас приїдуть студенти з Карпенко-Карого (Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, — ред.) це театральна школа кафедри театру ляльок, з кафедри театру ляльок зі Львова, — розповіла Наталя Орєшнікова. — Ну а в нас є “Сценічне мистецтво”, кафедра “Мистецьких дисциплін”. Студенти будуть показувати роботи, вистави і між цим ми будемо вести такий арт-діалог про творчість і театр.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Закарпатської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.