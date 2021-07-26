Від безпліддя до вагітності: у PlusMed створили безкоштовний онлайн-курс

Медичний центр “Плюсмед” відкрив для всіх бажаючих доступ до свого онлайн-курсу “Від вагітності до пологів: просто про складне”. 6 спікерів (психолог, репродуктологи, андролог та ембріологи) розповідають про основні варіанти подолання безпліддя, розбирають від А до Я всі моменти «штучного» запліднення, розвіюють міфи та часті страхи щодо допоміжних репродуктивних технологій у серії відеолекцій.

Медичний центр також дарує безкоштовну консультацію у лікаря репродуктолога або андролога всім зареєстрованим учасникам курсу.

Зареєструватися на курс можна за телефоном 067 323 42 72 або на сайті.

Кожен зареєстрований слухач курсу отримає в подарунок безкоштовну консультацію лікаря – репродуктолога або андролога.

На курсі експерти розкриють секрети, що ж насправді криється за всіма аналізами, діагнозами та обстеженнями, покажуть на практиці, як виглядає процес «штучного» запліднення та поділяться історіями, як їхні пацієнти долали безпліддя та ставали щасливими батьками.

Успіх подолання непліддя багато в чому також залежить і від готовності майбутніх батьків завести дитину, саме тому, весь курс супроводжує перинатальний психолог.

Varosh

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Головне фото: Олександра Шманько