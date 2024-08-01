“ВічНе”: фестиваль української культури відбудеться в Ужгороді

Вперше фестиваль «ВічНе» пройшов в Ужгороді 15 червня – тоді його організовували студенти Української академії лідерства і він мав камерний невеличкий формат.

Нині фест повертається до Ужгорода – масштабований, з кількома локаціями та програмою заходів на цілий день, розповіла у коментарі Varosh співорганізаторка заходу Соломія Крамар.

«Минулого разу нам не вдалося нафандрейзити достатньо коштів на фестиваль, але все-одно його провели, адже прагнули зібрати кошти на допомогу армії. Потім ми виграли грант від Ужгородської міської ради у межах конкурсу «Цікава ідея – успішна громада», і тепер плануємо провести «ВічНе» у більш розширеному форматі», – сказала Соломія.

Цього разу фестиваль також буде благодійним і проводитиметься на підтримку війська. Заходи відбуватимуться у Боздоському парку, де впродовж дня діятимуть кілька локацій.

Так, на фестивальному майданчику працюватиме лекторій. Соломія каже: попередній перелік тем та лекторів поки узгоджують, але минулого разу говорили про корінні народи України та торкнулися теми релігії в українській культурі.

Паралельно з тим проводитимуться майстер-класи з бісероплетіння, створення свічок із воску та ляльок-мотанок.

Також на фестивалі діятиме ярмарок українських брендів, з тим, аби популяризувати українських виробників, що створюють прикраси, одяг, аксесуари тощо.

«Минулого разу у нас був представлений бренд «Відро», що створює одяг з принтами наших митців – Тараса Шевченка чи Лесі Українки через переосмислення української культури. Наразі ми домовляємося з потенційними учасниками, але це пов’язано з певними логістичними складнощами. Але маємо вже і кілька підтверджених учасників, і ми дуже на них чекаємо, бо хочемо, щоби про Ужгород не забували, і щоб не приходилося на якусь найближчу цікаву подію їхати до Львова», – розповіла співорганізаторка фестивалю «ВічНе».

Увечері також відбудеться концерт молодих виконавців та гуртів.

«Всі заходи, що відбуватимуться на фестивалі, будуть так чи інакше пов’язані з темою культури України. У різних формах, через різні призми. Ми хочемо розвивати саме тему культури та культурної спадщини, показувати, яка вона велика й різноманітна. Що можна вивчати та пізнавати її, дізнаючись щось нове кожного дня», – сказала Соломія Крамар.

Фестиваль української культури “ВічНе” відбудеться в Ужгороді 17 серпня.

Зареєструватися, аби представити свої бренди, провести майстер-клас чи стати учасником концерту, можна за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з попереднього фестивалю, надані Соломією Крамар

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