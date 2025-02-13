Ветерани Закарпаття створили обласну команду з адаптивного спорту. Репортаж з тренування

CS Gladiator – так називається перша на Закарпатті команда ветеранів війни та людей з інвалідністю з адаптивних видів спорту, яку створили учасники бойових дій. Ми побували на тренуванні ветеранської команди і розповідаємо про історію її створення та амбітні плани на майбутнє.

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На годиннику – за 10 хвилин до полудня. Ми заходимо у спорткомплекс «Юність», де у спортзалі «Карпатської Січі» ось-ось має розпочатися тренування першої обласної команди ветеранів з адаптивного спорту. Одразу праворуч від входу – велике панорамне скло, з-за якого кілька чоловіків привітно машуть руками, запрошуючи заходити.

Хтось із них – на протезах, але всі – у командних футболках із зображенням гладіатора у шоломі. В одній руці він тримає меч, інша його рука – запротезована.

«Назва команди CS Gladiator народилася сама собою. Гладіатор – це ж по суті воїн, боєць. Це дух, сила, доблесть, які проявляються на спортивній арені. Навіть тоді, коли замість руки у воїна – протез», – пояснює при зустрічі лідер організації «Карпатська Січ», учасник російсько-української війни та рушій створення команди Тарас Деяк.

Тренування “гладіаторів”

Обласну збірну ветеранів з адаптивного спорту створили на початку цього року на базі спортивного залу «Карпатської Січі» та Ветеранського хабу Закарпаття учасники російсько-української війни. Нині у команді тренується 12 спортсменів.

«Зал «Карпатської Січі» ми відкрили 9 листопада 2024 року, і вже незабаром побачили, що серед ветеранів на нього є запит і попит: хлопці регулярно приходили тренуватися. Команду створили лише цього року – це хлопці з Ужгорода й району, з Мукачева та Хуста», – розповідає Тарас Деяк.

Поки ми говоримо з Тарасом, ветерани саме розпочинають тренування. Хтось присідає зі штангою, хтось випробовує гребний тренажер, хтось підтягується на перекладині або обирає потрібну вагу з-поміж гирь, що рядком стоять попід стіною.

Нині ветерани тренуються разом, але за індивідуальними програмами. Але опановуватимуть і командні види спорту. Для цього ведуть перемовини з фондом «Повернись живим» про надання крісел колісних для занять баскетболом.

«Одне крісло колісне для баскетболу коштує 5 тисяч євро, на всю команду їх необхідно до 12. Порахуйте, яка сума виходить у підсумку – ми її фізично не потягнемо. Але вже маємо домовленості з «Повернись живим», що вони дадуть нам крісла колісні в оренду на 2 місяці, щоб хлопці спробували, потренувалися», – каже Тарас Деяк.

Так само «Повернись живим» за домовленістю має надати для команди спортивний лук для стрільби. Утім аби мати свої луки, «гладіатори» подалися на угорський грант. Одночасно з тим, знайшли тренера в Ужгороді, який навчатиме команду стрільби зі спортивного лука. На «підстраховку» також домовилися з тренерами-лучниками зі Львова, які підтвердили готовність приїжджати до Ужгорода, аби тренувати закарпатську команду.

Invictus Games та всеукраїнські змагання в Ужгороді

Загалом же програму тренувань для команди складали професійні тренери, майстри з різних видів спорту з досвідом спортивної кар’єри. Зараз графік занять команди – дуже інтенсивний: у зал ветерани приходять 4 рази на тиждень. Адже попереду – щільний березневий розклад змагань.

«Ми склали календар змагань, в яких братимемо участь. Наступного місяця, окрім двох поїздок до Львова, плануємо 16 березня турнір для ветеранів та військових в Ужгороді до річниці проголошення Карпатської України. А у червні проведемо в Ужгороді вже всеукраїнські дводенні змагання «Карпатський виклик», – розповідає Тарас Деяк.

Впродовж наступних місяців команда також активно готуватиметься до національних відборів на міжнародні спортивні змагання Invictus Games та United States Air Force Trials.

Капітан команди Костянтин Кашула каже: з року в рік Закарпаття дуже слабко представлене на цих поважних турнірах. Востаннє на національний відбір «Ігор нескорених» від області, разом із ним, подавалося всього троє ветеранів.

«Ми зараз хочемо зібрати велику команду, щоб поїхати на ці змагання й гідно, масштабно представити Закарпаття», – каже Костянтин.

Соціалізація та побратимство

Для популяризації адаптивного спорту в області команда планує виїзні показові виступи на змагання в усіх районних центрах краю.

Тарас Деяк говорить: «Багато хлопців, які б може і займалися, сидять по домах: не знають, що є команда, не знають, що є такий спорт. Відповідно, ми беремо бус, вантажимо всі тренажери, їдемо безпосередньо в районні центри та проводимо відкриті змагання».

Знову ж таки, з метою розповсюдження інформації про можливість долучитися до команди, у планах – візити у госпіталі й медичні заклади міста, де лікуються поранені захисники.

«Ми розробляємо афіші та флаєри, з якими хлопці підуть до побратимів у шпиталі. Можливо візьмемо якийсь інвентар, щоб показати безпосередньо на місці, як це працює. Коли у шпиталь приходить хлопець запротезований або на кріслі колісному і показує, як він тренується, то можливо він власним прикладом змотивує побратима доєднатися до спорту. Покаже, що є круте ком’юніті, частиною якого вони можуть стати. Я кожного разу бачу, що спорт, заняття в залі дають емоцію, хлопці живуть повноцінним життям, прагнуть розвиватися і є мотиваторами одне для одного», – пояснює Тарас.

Таким чином у перспективі склад команди CS Gladiator хочуть розширити до 40 спортсменів, які змагатимуться в індивідуальних та командних видах спорту.

Костянтин Кашула додає: з власного досвіду знає, що можливість брати участь у командних видах спорту та й загалом фізичні навантаження допомагають в адаптації та соціалізації тих, хто зазнав важких – видимих чи невидимих травм – під час захисту Батьківщини.

У 2022 році Костянтин добровольцем долучився до ЗСУ. Під час одного зі штурмів на Донеччині внаслідок вибуху міни отримав кілька поранень. А за деякий час, після численних операцій, пройшов через ампутацію ноги.

«Я давно займаюся командним спортом – баскетбол, футбол, волейбол. Це дуже класно, адже це завжди нові емоції, адреналін. Командний спорт, тренування в команді об’єднує і дає відчуття плеча, побратимства», – каже чоловік.

Зараз діяльність команди забезпечують самі ветерани шляхом членських внесків. Також на фінансування спрямовують кошти, що надходять як оплата за тренування від людей, які приходять тренуватися в зал «Карпатської Січі».

Тарас Деяк пояснює: учасники бойових дій та члени їх сімей відвідують спортзал безплатно. Утім займатися тут можуть усі охочі. Для цього вони перераховують кошти на рахунок Благодійного фонду підтримки ветеранів війни «Повернення». Ці кошти відтак фонд спрямовує на утримання й розвиток залу і команди.

На майбутнє «гладіатори» розраховують і на співпрацю з владою та бізнесом.

Усі, хто має бажання вже зараз підтримати команду ветеранів у їхніх намірах, можуть перерахувати кошти на рахунок Благодійного фонду “Повернення”.

Найменування отримувача: БО БФ ПВВ ПОВЕРНЕННЯ. Код отримувача: 45489657. Рахунок отримувача: UA403052990000026003003609237. Назва банку: АТ КБ “ПРИВАТБАНК”. Директор: Тарас Ріжнів. Голова наглядової ради: Дарʼя Тегза.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Сергій Денисенко

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