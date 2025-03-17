Кубок Карпатської Січі: в Ужгороді відбулися змагання з адаптивних видів спорту для ветеранів

16 березня в Ужгороді відбувся Кубок Карпатської Січі до річниці проголошення Карпатської України.

За першість поміж інших змагалися й спортсмени, які є ветеранами російсько-української війни з видимими й невидимими травмами та пораненнями. Змагання проходили на базі спортивної зали, де регулярно тренується обласна ветеранська команда з адаптивного спорту CS Gladiator.

До участі у змаганнях зареєструвалося 44 учасники, з них – 20 ветеранів із пораненнями, розповів у коментарі Varosh один із організаторів змагань, лідер організації «Карпатська Січ» Тарас Деяк.

«До нас на змагання приїхали також ветерани з Рівного та Кривого Рогу. Закарпаття було представлене учасниками з Ужгорода, Мукачева, Хуста, Берегова, Великого Березного, Чопа. Участь у турнірі разом із ветеранською спільнотою взяли також чинні представники підрозділів поліції, нацгвардійці, прикордонники, військовослужбовці Сил спеціальних операцій», – розповів Тарас Деяк.

На турнірі спортсмени змагалися у кількох категоріях: жінки, атлети на візку, ветерани з видимими травмами й ветерани з прихованими травмами та пораненнями.

Змагаючись, учасники випробовували свої сили у трьох дисциплінах: проходження дистанції на аеробайку, жим штанги у 50% від власної ваги на кількість разів за визначений час, веслування на гребному тренажері.

На змагання як глядачів з ознайомчою метою запросили поранених учасників бойових дій, що нині проходять лікування й реабілітацію в медичних закладах Ужгорода.

«Минулого тижня ми проводили інформаційну кампанію в лікарнях міста для популяризації адаптивного спорту, хлопці з CS Gladiator спілкувалися з пораненими і власним прикладом мотивували їх не здаватися, не впадати у відчай та приходити до спортзалу. Зараз, аби ще краще налагодити комунікацію і показати, як виглядає спортзал, як хлопці тренуються та змагаються, ми запросили поранених на турнір», – сказав Тарас Деяк.

За його словами, впродовж року планують провести загалом 7 таких змагань у різних містах та районах області. Зокрема, наступний турнір має відбутися у Берегові у травні.

Тим часом ветерани CS Gladiator продовжують готуватися до наступних змагань: вже 22-23 березня спортсмени команди змагатимуться у Львові на всеукраїнському турнірі «Сильні України», а 30 березня – бігтимуть Хустський півмарафон.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки “Карпатської Січі” у Фейсбуці

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