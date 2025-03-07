Ветерани й переселенці на Закарпатті можуть отримати 3 тис. євро на розвиток власної справи

Міжнародна гуманітарна організація Help – Hilfe zur Selbsthilfe в Україні відкрила реєстрацію на програму грантової допомоги для власників мікробізнесу у Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Львівській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Як пояснив у коментарі Varosh керівник польового офісу організації в Ужгороді Василь Панасенко, в межах програми власники вже наявного бізнесу або люди, які започатковують його, можуть отримати підтримку для розвитку власної справи у сумі 3 тис. євро

«Цільова аудиторія програми – це ветерани російсько-української війни, які мають або лише створюють власну справу, а також внутрішньо переміщені особи, що релокували власний бізнес у західні регіони», – сказав Василь Панасенко.

За його словами, обов’язковою умовою програми є те, що кошти мають бути спрямовані на закупівлю обладнання або розхідних матеріалів. При цьому, вони не можуть бути спрямовані на оплату оренди приміщення або виплату заробітної плати.

Відбір відбуватиметься у 2 етапи. Перший – це власне подача заявок, які розглядатиме комісія з українських та німецьких аудиторів. З усієї кількості надісланих заявок комісія відбере визначену частку і проводитиме зустрічі з потенційними кандидатами на отримання грантової допомоги.

«Це можуть бути онлайн-зустрічі або особистий візит на підприємство чи додому, якщо людина працює вдома і не буде проти такого спілкування. Це дозволить актуалізувати інформацію, зазначену в заявці, і упевнитися в реальності намірів заявників», – розповів Василь Панасенко.

На другому етапі кандидат на отримання допомоги заповнює заявку, де актуалізовує потребу саме в тому чи іншому обладнанні, й підписує договір з організацією. Затим упродовж 7 днів відібрані кандидати отримають грантову підтримку, яка має бути використана за призначенням у наступні 2 місяці.

«За необхідності на цей час ми забезпечуємо отримувачу допомоги консультативний супровід. Людина може нам телефонувати, приходити до нас в офіс, адже найперша ціль програми – щоб людина довела справу до кінця. Щоб закупила вдало обладнання та матеріали, перезапустила свій бізнес і могла далі нормально працювати», – сказав Василь Панасенко.

Приймання заявок від потенційних кандидатів на отримання грантової допомоги триває до 24 березня.

Детальна інформація щодо реєстраційної форми й умов дії порогами за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надане Василем Панасенком

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