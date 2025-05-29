Ветеран у Ясіня на Закарпатті виготовляє 3D-комплектуючі для військових на фронт

Іван Камолов у минулому – боєць 101-ї закарпатської бригади ТрО. Звільнившись із війська, нині він виготовляє вдома у Ясіні 3D-деталі під запити військових на фронті.

У коментарі Varosh чоловік розповів, що працювати в цьому напрямку почав близько 2 місяців тому.

«За деякий час після повернення додому і призвичаєння до цивільного життя почав думати: чим я можу бути корисний побратимам, які продовжують оборону країни. Порадився з ними, й вони сказали, що мають запити на комлектуючі», – каже Іван Камолов.

Для того, аби зрозуміти, як працює технологія 3D-друку, чоловік вивчав доступні в інтернеті матеріали. Навідався до знайомого в Болехів, який вже має відповідний досвід роботи. З’їздив на завод у Рогатин, щоб мати прямий контакт на постачання розхідного матеріалу для роботи – філаменту.

Відтак самостійно придбав 3D-принтер і взявся виготовляти 3D-комплектуючі. Каже: запити надходять різні, моделювання надсилають побратими. Останній запит, що надійшов – на виготовлення 200 комплектів для дронів.

У роботі допомагає син – семикласник Руслан

Сам Іван – водій-механік, в роботі йому допомагає син-семикласник Руслан.

Запити на комплектуючі находять переважно від військових, які працюють з дронами, а також від саперів-мінерів. Зокрема, чоловік тримає зв’язок з військовими батальйону «Вовки Да Вінчі», де зараз служить чимало його земляків.

«Одна деталь може друкуватися до 6 годин. Тож можете собі уявити, скільки потрібно часу, щоб виготовити сотні комплектуючих під запит. Тому зараз думаю над тим, аби докупити другий 3D-принтер, щоб пришвидшити роботу. Бо замовлень є багато, але фізично ми зараз обмежені в можливостях, аби закривати їх оперативно», – каже Іван Камолов.

Щоб мати можливість закуповувати філамент, необхідний для виготовлення 3D комплектуючих, чоловік відкрив цільовий збір. Наразі все більше донатять знайомі, друзі, односельці. Позаяк робота в цьому напрямку продовжуватиметься надалі й розширюватиметься, збір на філомент діє на постійній основі.

Задонатити на закупівлю розхідного матеріалу охочі можуть безпосередньо Івану: 4731 2196 4622 7086.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Іваном Камоловим

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