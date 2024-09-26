Ветеран Рустам Росул виступить на змаганнях Arnold Classic Europe

Ветеран із Закарпаття Рустам Росул у складі команди виступить на спортивних змаганнях Arnold Classic Europe. Команда з 50 ветеранів війни, військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, а також тих, хто отримав поранення та інвалідність під час виконання службових обов’язків візьме участь у міжнародних спортивних змаганнях Arnold Classic Europe, що відбудуться 11-13 жовтня 2024 року у Мадриді (Іспанія). Про це стало відомо у вівторок, 24 вересня, під час пресконференції у Києві, де оголосили імена учасників національної збірної команди України.

Рустам Росул буде єдиним закарпатцем у команді.

— Коли з’явилась можливість зареєструватися в цих змаганнях, то відразу зробив це і надіслав форму нашим ветеранам, — розповів чоловік Varosh. — Але наші чомусь весь час пасивні… Це важливі змагання, я весь час тренуюся і тому спеціальної підготовки не проходив.

Учасники національної збірної команди України на Arnold Classic Europe змагатимуться у жимі лежачи на максимальну вагу та лежачи на рази, ейрбайку, веслуванні на тренажері Concept2 та у ривку гирі. Всі види спорту адаптовані відповідно до груп категорій учасників.

Arnold Classic Europe – міжнародний спортивний фестиваль, заснований у 2011 році Арнольдом Шварценеггером. Щорічно участь у ньому беруть тисячі спортсменів із понад 50 країн світу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Мінветеранів

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