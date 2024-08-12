Veteran Hub уклав посібник для ветеранів для описання військового досвіду в цивільних резюме

Збірник порад, за яким можна описати військовий досвід для написання резюме при працевлаштуванні на цивільні посади, доступний онлайн.

Збірник порад від Veteran Hub є інструментом, який був створений для ветеранів та роботодавців, аби допомогти зрозуміти, як військові навички в армії можна інтегрувати у цивільне життя при працевлаштуванні на ті чи інші посади.

«У суспільстві існує така стигматизація, мовляв, усі військові вміють лише стріляти, чистити зброю, штурмувати посадки – це перше, що ми думаємо, коли говоримо про армію. Але насправді армія – це величезний організм, який має 2000 різних посад, і на кожній із них люди роблять зовсім різну роботу. Скажімо, для того, щоб цей організм функціонував, багато людей думають про те, як його забезпечити їжею, спорядженням, опікуються логістикою. Тому ми вирішили показати суспільству, що військовий досвід – він різний і дуже важливий, і його можна трансформувати в багато цивільних посад», – розповів у коментарі Varosh проєктний менеджер, який працював над збірником, ветеран російсько-української війни Тимур Абдулін.

Робота в команді, виконання наказів, здатність брати на себе відповідальність, робота з технікою чи оперативне реагування в надзвичайній ситуації та вміння надати першу домедичну допомогу – лише невеличка частина навичок, які набувають військові в армії і які будуть цінні для працедавців. Так само військові, що виконували організаційні обов’язки в армії, успішно можуть інтегрувати цей свій досвід вже на цивільних посадах.

Робота над збірником, розповів Тимур Абдулін, розпочалася ще у 2020 році, тоді фахівці Veteran Hub-у описали 50 цивільних посад для складання резюме для ветеранів. Згодом у два етапи було описано ще по 50 посад, і зараз у своїй третій ітерації збірник має 150 цивільних посад, для яких ветерани можуть складати резюме, описуючи військові навички, що будуть перевагою при працевлаштуванні.

«Для описання посад взяли найпопулярніші посади механізованого батальйону. Додатково велася робота з написання статей про те, як описувати свій військовий досвід, як поводитися на співбесідах і як взагалі можна полегшити шлях рекрутингу для колишніх військових, особливо – професійних, які десятки років служили в Збройних силах і їм було важко зрозуміти, що корисного вони можуть з військового досвіду використовувати у цивільному житті», – сказав Тимур Абдулін.

Збірник укладали на основі даних дослідження, в ході якого укладачі спілкувалися з аналітиками, проводили опитування серед ветеранів, а також збирали дані з сайтів пошуку роботи.

Нині посібник порад для складання резюме доступний онлайн і, за словами Тимура Абдуліна, кількість переглядів і зацікавлень органічно зростає.

«Зараз ми оцінюємо, що кількість ветеранів та членів родин військовослужбовців буде близько 5 мільйонів, і багато хто буде проходити етап усвідомлення, як використовувати свій військовий досвід на цивільних посадах, куди далі рухатися і що робити», – сказав Тимур Абдулін.

Разом із тим, додав, що проблем із працевлаштування ветеранів не мало б виникати: якщо до початку повномасштабного наступу в Україні офіційно працювало близько 17-18 млн людей, нині ця цифра зменшилася до 12 млн. Тож зараз фахівці фіксують збільшення пропозицій на ринку праці, в деяких областях – у півтора раза.

За словами Тимура Абдуліна, багато хто з роботодавців буде розглядати кандидатури ветеранів та колишніх військовослужбовців для найму. Відтак укладений збірник стане в пригоді, аби ветерани змогли краще зрозуміти й описати свій досвід при складанні резюме вже у цивільному житті.

Збірник порад, за якими можна сформувати резюме й відобразити свій військовий досвід у ньому, доступний за посиланням.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: buhplatforma

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