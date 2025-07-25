Верифікацію на квитки через Дія.Підпис вводить Укрзалізниця

Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів. Так намагаються запобігти зловживанням під час придбання залізничних квитків, — пояснюють на Телеграм-каналі Товариства.

“З 1 серпня, аби купити чи повернути квитки на певні внутрішні поїзди, пасажири повинні верифікувати особу через Дія.Підпис“, — йдеться в дописі.

На першому етапі впровадження змін верифікація потрібна на рейси:

– №105/106 Одеса — Київ;

– №91/92 Львів — Київ;

– №29/30 Київ — Ужгород;

– №12 Львів — Одеса;

– №27/28 Київ — Чоп.

З серпня квитки на ці рейси не можна буде придбати в касах.

В Укрзалізниці додають: нові правила не стосуватимуться рейсів зі спецрезервом квитків для військовослужбовців — вони й надалі можуть бронювати та купувати такі квитки через спеціальний сервіс Укрзалізниці та через Армія+.

Що каже юрист

Таке рішення — цілковито протиправне — каже на такий крок Укрзалізниці журналіст та юрист за освітою Тарас Шамайда: “Мільйони українців не мають і не зобов’язані мати ніякого “Дія.Підпису”, не кажучи вже про іноземців, які взагалі не зможуть купити тепер квитки (“Ласкаво просимо до України!”). Залізниця має негайно скасувати це рішення, а якщо цього не станеться, його має невідкладно скасувати Кабінет Міністрів”.

Такий крок Укрзалізниці викликав вир несхвалення серед українців: багато хто не користується додатком Дія, не кажучи вже про те, що ідентифікація в Дія.Підпис далеко не завжди проходить безперешкодно.

Водночас, в Укрзалізниці додали, що продовжують роботу над запровадженням авторизації в застосунку через BankID.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Укрзалізниці

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