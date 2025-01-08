Верховна Рада законодавчо заборонила джипінг на заповідних територіях

Верховна Рада України схвалила у другому читанні проєкт Закону № 11024 «Про внесення змін до Закону України “Про природно-заповідний фонд України» щодо забезпечення збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду».

За ухвалення відповідного законопроєкту проголосували 246 народних депутатів, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Шлях до прийняття закону офіційно стартував після запуску петиції «Про врегулювання джипінгу в Україні» у вересні 2022 року. Після того, як петиція була зареєстрована, вона набрала необхідні голоси для розгляду впродовж 2 місяців.

Відтак розпочалася робота над відповідним законопроєктом. Над документом разом із представниками Міндовкілля працювали організації КЕКЦ, WWF-Україна, Environment People Law (EPL)/Екологія – Право – Людина (ЕПЛ), Українське товариство охорони птахів, Українська Природоохорона Група – UNCG, ВГО “Жива планета”, Chysto.de. Документ покликаний внормувати питання заборони джипінгу на природоохоронних територіях.

Свого часу тодішній очільник Міндовкілля Руслан Стрілець пояснював, що законопроєкт встановить суворіші заборони та посилить відповідальність за їх порушення: “Пересуватися на авто по природно-заповідних територіях дозволено буде лише дорогами загального користування, вулицями міст та інших населених пунктів та на приватних територіях”.

У червні 2024 року парламент проголосував законопроєкт у першому читанні. Нині ж його прийняли в цілому.

Про шкоду джипінгу для гір та природоохоронних територій неодноразово наголошували екозахисники, акцентуючи потребу внормувати відповідне законодавство.

Порушення рослинного та ґрунтового покриву, знищення рідкісних видів рослин, негативний плив на екосистеми – ці та інші негативні наслідки спричиняє нелегальний хаотичний джипінг. Крім того, джипінг в Україні наразі не є ліцензованим.

“Прийняття Закону є важливим кроком до європейських традицій управління природоохоронними територіями. Пересування на транспортних засобах частково залишиться лише для виконання службових обов’язків працівниками природоохоронних установ, правоохоронними органами та іншими службами. Якщо вам запропонують помилуватися краєвидами національного природного парку і використати для проїзду по природній території квадроцикл – знайте, що це незаконно”, – наголосила Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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