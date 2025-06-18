Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство: що це означає і як працюватиме

Сьогодні, 18 червня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №11469, яким вводиться правова основа для множинного громадянства.

За відповідний документ проголосували 243 народних депутати, повідомляє нардеп Ярослав Железняк. Таким чином, парламент фактично схвалив запровадження інституту множинного громадянства.

Що це означає

Ухвалений закон визначає дозволені випадки наявності множинного громадянства, деталізує порядок набуття та відновлення українського громадянства, а також уточнює умови його втрати, повідомляє офіційний сайт Верховної Ради України.

Документ запроваджує офіційне поняття множинного громадянства — юридичну можливість бути одночасно громадянином України та іншої – двох або більше держав. Водночас ідеться не про повну лібералізацію, а про обмежене визнання множинного громадянства на рівні певних категорій осіб та держав.

Як працюватиме для українців

Закон, зокрема, передбачає, що українці можуть набути громадянство іншої країни та зберегти українське лише за умови, що ця країна входить до переліку, який затвердить Кабінет Міністрів.

При формуванні списку враховуватиметься, чи є країна членом ЄС та чи підтримує вона санкції проти росії. Таким чином, під заборону потрапляють громадянства держав, які не демонструють солідарності з Україною в умовах війни.

За інформацією народного депутата Павла Фролова множинне громадянство передбачено у випадку одночасного набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави. Також закон дозволяє набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів.

Серед інших підстав для набуття громадянства іншої країни: одруження громадянина/ки України з іноземцем.

Набуття іноземцями громадянства України

Громадяни країн з відповідного переліку, сформованого Кабміном, для отримання українського громадянства без відмови від свого мають скласти відповідні іспити.

Іноземці, які служать у Збройних Силах України за контрактом у період воєнного стану, зможуть отримати громадянство вже після одного року служби. Крім того, спрощений порядок передбачено для родичів військових, які загинули або продовжують захищати суверенітет та територіальну цілісність України.

Особи у статусі закордонного українця зможуть претендувати на громадянство після одного року безперервного проживання в Україні – за умови відповідного дозволу на імміграцію і статусу закордонного українця не менш як рік.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Судово-юридична газета

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