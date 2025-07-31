Верховна Рада ухвалила закон про повернення незалежності НАБУ та САП

Сьогодні, 31 липня Верховна Рада України підтримала за основу і в цілому президентський законопроєкт №13533.

Законопроєкт передбачає «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)» і був розроблений у відповідь на хвилю протестів, викликаних ухваленням парламентом закону 12414.

За законопроєкт №13533 Верховна Рада проголосувала одноголосно: «за» проголосував 331 народний депутат. Жодного голосу «проти» або «утримався» не було.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, найбільше голосів за документ дала фракція «Слуга народу» – 214. Також підтримали законопроєкт: «Європейська солідарність» – 27 депутатів, «Голос» – 16, «Батьківщина» – 4, «Довіра» – 17, «За майбутнє» – 11, «Відновлення України» – 9, «Платформа за життя та мир» – 17, а також 15 позафракційних.

326 парламентарів також підтримали негайне передання документа на підпис президенту.

Напередодні профільний комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту ухвалити саме законопроєкт №13533, відхиливши водночас шість альтернативних ініціатив. Підтримку президентській ініціативі висловили й у НАБУ та САП.

Вперше від початку повномасштабного вторгнення росії голосування у Верховній Раді транслювалося наживо на парламентському YouTube-каналі.

Напередодні голосування за законопроєкт, 30 липня у низці міст пройшли громадські акції. Мешканці Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси закликали владу підтримати законопроєкт. Відбулася акція також і в Ужгороді.

Сьогодні, 31 липня мітингувальники також зібралися в урядовому кварталі столиці.

Контекст

22 липня 2025 року Верховна Рада 263 голосами підтримала законопроєкт №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП.

Серед депутатів, які проголосували «за», були й народні обранці від Закарпаття.

Ухвалення документа спричинило хвилю протестів по всій Україні. Люди вимагали від президента не підписувати закон. До протестів долучилися мешканці Києва, Львова, Дніпра, Одеси, Ужгорода та інших міст. Попри це, того ж вечора, 22 липня, президент Володимир Зеленський підписав закон.

Відтак протестні акції в містах продовжилися і тривали впродовж наступних кількох днів. З критичними заявами щодо втрати незалежності антикорупційної інфраструктури виступила й низка міжнародних партнерів України.

На тлі протестів 23 липня президент Зеленський анонсував підготовку нового законопроєкту. А вже 24 липня повідомив, що погодив текст законопроєкту, який має зміцнити та зберегти незалежність НАБУ та САП.

Паралельно до ВР було подано ще кілька альтернативних законопроєктів, спрямованих на відновлення інституційної незалежності антикорупційних органів.

Ініційований президентом законопроєкт №13533 сьогодні, 31 липня, був внесений до порядку денного Верховної Ради як першочерговий.

У Європейському Союзі назвали цей документ «довгоочікуваним кроком» у напрямку відновлення незалежності НАБУ та САП.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Аркадій Шиншинов

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