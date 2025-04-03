Великий дрон “Горгона” виготовили волонтери в Ужгороді

Перший 15-дюймовий дрон з двома скидами “Горгона” виготовили ужгородські інженери проєкту з виготовлення безпілотників “Рій”. Цей великий дрон, який може підіймати до 6 кілограмів ваги, після випробувань поїде до воїнів 63 бригади, яка його й замовила, розповів Varosh керівник проєкту виробництва дронів «Рій» в Ужгороді Володимир Суран.

Тримають зв’язок

Він розповів, що співпрацюють з воїнами таким чином. що вони замовляють в інженерів ту чи іншу комплектацію дронів для виконання різних бойових завдань. А в Ужгороді вже команда з 4-х інженерів, випереджуючи їхні замовлення, стараються робити дрони, які стануть потужнішими і матимуть більший спектр можливостей їх застосування.

— Цей процес іде взаємно і поступово, крок за кроком, — каже Володимир Суран. — Наші інженери стараються задовольнити ці запити, які є потреби на фронті, виходячи з тих можливостей, які зараз з’являються у нас на ринку.

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Що вміє дрон “Горгона”

15-дюймовий бомбер має два скиди, потужну батарею та цифрову камеру. Зі слів Володимира Сурана, “Горгона” може здійснювати польоти на значну відстань, скинути до 5 кг вибухівки та повернутися. Також цей дрон здатен руйнувати ворожі бліндажі, бити по місцях скупчення живої сили та техніки, уражати великі цілі з важкого озброєння.

Зараз “Горгона” має пройти всі тестові випробування, щоб команда побачила всі її можливості і відповідно повідомила про це пілотів, щоб змогли написати технічний паспорт. Далі триматимуть зв’язок з пілотами, які побачать ті чи інші потреби вдосконалення або внесення якихось змін, коригування комплектацій.

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— На практиці ми перевіримо, тому що там важка батарея, тому мінімум 4 кілограми бойового заряду, сподіваємося, витримає. Там є два скиди, 2-кілограмові заряди, ми розраховуємо, що ця “Горгона” понесе.

Про дрони “Рою”

Наразі команда інженерів “Рій” роблять 8-дюймові, 10-дюймові, 13-дюймові і вже тепер і 15-дюймові дрони. 7-дюймові, з яких починали, вже не роблять, каже Володимир Суран, тому що в них потреба вже відпала, вони не мають потрібної вантажопідйомності.

Нагадаємо, інженери команди “Рій” стали окремим напрямком роботи Руху підтримки закарпатських військових. Дрони волонтери організації почали виготовляти у грудні 2023 року. Комплектуючі до безпілотників закуповують із коштів, які вдається залучати під час волонтерських акцій. Це і щотижневі волонтерські чергування в супермаркетах міста, і креативні ярмарки, розіграші та безпрограшні лотереї, а також робота волонтерської ятки у Боздоському парку.

Від листопада минулого року інженери команди почали лагодити для воїнів на фронті неробочі або пошкоджені дрони. Працюють з нашими дронами чи допрацьовують “трофейні”, які змогли “приземлити” наші воїни.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Укрінформ

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