На Мукачівщині, в селі Макарьово працівники Макарівського ліцею провели великодній інтерактив: майстерклас із виготовлення писанок-шкрябанок та складання традиційного Великоднього кошика. Також учасники були на екскурсії до Церкви Покрова Пресвятої Богородиці.

— Такий інтерактив: як підготуватися до Великодня, які роботи ведуться, як правильно це робити, складати, прикрашати провели в Макарьові вперше, і він, сподіваюся, пройде ще не раз, — сказав Varosh гід Макс Адаменко. — У директорки Макарівського ліцею, Анжеліки Ласлівни Лендєл, виникла ідея зробити в рамках заходу ще й благодійну акцію і зібрані кошти передати нашим захисникам.

Майстеркласам передувала екскурсія до Церкви зі старовинними дзвонами, 1700-1600 років, одними з найстаріших в області. Отець Богдан Лийза розповів про історію церкви. Потім в одній з кімнат Краєзнавчого музею майстриня Софія Алмаші навчала учасників техніці шкрябання традиційних писанок, а Надія Лазар та Олеся Горват провели майстерклас із випікання та прикрашання пасочок. Окрім цього, всі охочі мали змогу скуштувати традиційні страви: голубці з кукурудзяною крупою та грибами, «крумплі на шпорі» та пікницю.

— Через дощову погоду не всі заплановані атракції провели, але все ж було надзвичайно душевно і тепло, — каже Макс Адаменко.

Загалом упродовж дня зібрали 17500 гривень, які передадуть проєкту “Мукачівські Дрони” на підтримку військових Мукачівської громади.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Максом Адаменком та зі сторінки Макарівського ліцею у фейсбуці

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