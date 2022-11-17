«Велика Паладь-Надьгодош». На Закарпатті з’явиться новий пункт пропуску з Угорщиною

На Закарпатті, в селі Велика Паладь, планують відкрити ще один пропускний пункт з Угорщиною.

Днями голова Закарпатської ОВА Віктор Микита разом із заступником Міністра інфраструктури України Мустафою-Масі Найємом, представниками Держмитслужби та заступником Міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, Парламентським державним секретарем Левенте Модьором провели планову зустріч на кордоні в ПП «Лужанка».

Говорили про запуск ПП «Велика Паладь-Надьгодош», вже завершено попередні розрахунки для базового облаштування інфраструктури.

“Зараз розв’язуємо питання енергопостачання, зв’язку й роботи автоматизованих систем. Дорога з обох сторін готова, тож найближчим часом визначимо дату запуску цього ПП на українсько-угорському кордоні», – сказав Віктор Микита.

Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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