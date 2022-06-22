Велозаїзд Big City Ride пройде в Ужгороді на День молоді

В неділю, 26 червня вулицями Ужгорода пройде другий цього року велозаїзд Big City Ride. Дрес-код цього разу жовто-блакитний.

Як розповів один зі співорганізаторів заходу Ернест Завадський, стартуватимуть велосипедисти від драмтеатру, далі поїдуть вулицею Льва Толстого до 16-поверхівки, по проспекту Свободи до вулиці Минайської, далі по Грушевського, 8 Березня, Легоцького, Баб’яка, по Слов’янській набережній знову до 16-поверхівки, через міст Масарика на Митну, Собранецьку, Підгірну, Шумну, Шпеника (колишня Анкудінова), знову на проспект Свободи, Швабська, Льва Толстого і фінішують біля облмуздрамтеатру.

Відтак маршрут пролягатиме ледь не через усе місто. За словами Ернеста Завадського, організаторами виступили цілий ряд організацій та приватних осіб. На велозаїзді продаватимуть значки. «Їх спеціально виготовляють до кожного наступного вело заїзду, — розповів Завадський. — На кожен значок прикріплюється номерочок. Хто придбає значок, то гарантовано братиме участь у лотереї і отримає якісь призи від наших партнерів. Значки потім залишаються учасникам, це свого роду символ вело заїду».

Виручені гроші спрямують на підтримку ЗСУ.