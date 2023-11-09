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Велофестиваль “Ужанський трейл” відбувся на Закарпатті

9 Листопада 2023 75

В урочищі Термачув біля Великого Березного минулої суботи відбувся велофестиваль “Ужанський трейл”.

Фест проводився у рамках спільного українсько-словацького проєкту «Carpathian Mobility — Покращення доступності та мобільності в словацько-українському транскордонному регіоні».

Завдяки цьому проекту було прокладено та промарковано більше ніж 240 км веломаршрутів по Ужанському національному парку та зроблені подальші кроки для інтеграції туристичних веломаршрутів в європейську систему.

240 км велодоріжок Ужанським нацпарком презентують на фестивалі “Ужанський трейл” на Закарпатті

Головні партнери проєкту – Пряшівський самоврядний край, а також Великоберезнянська селищна рада, Міжрегіональний центр транскордонної співпраці, Державне підприємство «Ліси Словацької Республіки», Муніципалітет с. Стакчин та Муніципалітет с. Уліч.

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Попри те, що під час війни транскордонні переходи, на жаль, неможливі, засновники проєкту вже зараз дивляться в майбутнє. Туристичний рух, особливо якщо він екологічний, як от, наприклад, велотуризм, є пріоритетним у Європі.

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Не зважаючи на невтішні погодні прогнози, на фестиваль зібрались велолюбителі з Ужгорода, Перечина, Березного. Дорослі велосипедисти та юні любителі велосипедного спорту взяли участь у змаганнях, переможці – отримали призи та цінні подарунки від організаторів фесту і від гостей з Словацької Республіки.

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Закарпатська Творча Майстерня, як один з організаторів фесту, проводила благодійний збір для воїнів 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Всі зібрані кошти, а це 5766 грн було відправлено на розрахунковий рахунок бригади. У межах фестиалю відбувся також мініконцерт, на якому виступили культовий закарпатський гурт з Нижнього Селища “Гудаки Віллідж Бенд”, фольклорний хор “Цімборки” з Перечина, рок-гурт “Текіла Бенд”.

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Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова 

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# велофестиваль # Ужанський нацпарк # Ужанський трейл

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