Велофестиваль “Ужанський трейл” відбувся на Закарпатті

В урочищі Термачув біля Великого Березного минулої суботи відбувся велофестиваль “Ужанський трейл”.

Фест проводився у рамках спільного українсько-словацького проєкту «Carpathian Mobility — Покращення доступності та мобільності в словацько-українському транскордонному регіоні».

Завдяки цьому проекту було прокладено та промарковано більше ніж 240 км веломаршрутів по Ужанському національному парку та зроблені подальші кроки для інтеграції туристичних веломаршрутів в європейську систему.

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Головні партнери проєкту – Пряшівський самоврядний край, а також Великоберезнянська селищна рада, Міжрегіональний центр транскордонної співпраці, Державне підприємство «Ліси Словацької Республіки», Муніципалітет с. Стакчин та Муніципалітет с. Уліч.

Попри те, що під час війни транскордонні переходи, на жаль, неможливі, засновники проєкту вже зараз дивляться в майбутнє. Туристичний рух, особливо якщо він екологічний, як от, наприклад, велотуризм, є пріоритетним у Європі.

Не зважаючи на невтішні погодні прогнози, на фестиваль зібрались велолюбителі з Ужгорода, Перечина, Березного. Дорослі велосипедисти та юні любителі велосипедного спорту взяли участь у змаганнях, переможці – отримали призи та цінні подарунки від організаторів фесту і від гостей з Словацької Республіки.

Закарпатська Творча Майстерня, як один з організаторів фесту, проводила благодійний збір для воїнів 128-ї Закарпатської окремої гірсько-штурмової бригади. Всі зібрані кошти, а це 5766 грн було відправлено на розрахунковий рахунок бригади. У межах фестиалю відбувся також мініконцерт, на якому виступили культовий закарпатський гурт з Нижнього Селища “Гудаки Віллідж Бенд”, фольклорний хор “Цімборки” з Перечина, рок-гурт “Текіла Бенд”.

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Varosh,

Фото Аркадія Шиншинова

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